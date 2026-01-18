مدين يشيد بـ Joy Awards: مهرجان عالمي على أرض عربية

الأحد 18 يناير 2026
أعرب الملحن المصري مدين، عن اعتزازه بحضوره حفل توزيع جوائز صُنّاع الترفيه Joy Awards، الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة نخبة من نجوم وصُنّاع الفن والترفيه من مختلف أنحاء العالم.

 

ووجّه مدين الشكر لإدارة مهرجان Joy Awards، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل قيمة كبيرة للفن العربي، حيث كتب عبر حساباته الرسمية: "كل الشكر لمهرجان Joy Awards والمستشار تركي آل الشيخ على الدعوة الغالية والتقدير الحقيقي للفن والفنانين.. حاجة مشرفة جدًا، وفخور إن فيه مهرجان عالمي يُقام على أرض عربية."

 

من جانب آخر أطلقت الفنانة هيفاء وهبي أحدث أغنياتها بعنوان «أزمة نفسية»، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك في تعاون فني جديد يجمعها بالملحن مدين، ضمن عمل غنائي يحمل طابعًا مميزًا.

رومانسية


وأعلن  مدين، طرح الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر البوستر الدعائي للعمل، وعلّق عليه قائلًا: «اسمعوا الأغنية الجديدة أزمة نفسية مع حبيبة قلبي الجميلة هيفاء وهبي، يارب تعجبكم»، لتلقى الأغنية تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور منذ الساعات الأولى لإطلاقها.

أغنية أزمة نفسية 

جدير بالذكر أن أغنية "أزمة نفسية" من كلمات نادر عبد الله، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج تميم، وتُعد الأغنية إضافة جديدة لمسيرة هيفاء وهبي الغنائية الناجحة، كما تسلط الضوء على البصمة اللحنية المميزة لمدين، التي تجمع بين العمق العاطفي والبساطة الموسيقية، بما يتماشى مع ذائقة الجمهور العربي في الوقت الحالي. 

