الاعتماد على الآخرين له ثمن، ميلوني تطالب الاتحاد الأوروبي بتحمل مسئولياته الدفاعية بنفسه

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: إنه من الضروري أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولياته الدفاعية بنفسه دون الاعتماد على قوى خارجية.

إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تحمل أعبائه الدفاعية

وذكرت ميلوني في مقابلة مع قناة "La7" التلفزيونية، حيث علقت على وثيقة الأمن القومي الأمريكي التي نشرها البيت الأبيض يوم الجمعة، والتي تطالب الدول الأوروبية بتحمل عبء دفاعها الذاتي.

ورفضت وصف العلاقات الأمريكية الأوروبية بالمتدهورة، مؤكدة أن ما ورد في عقيدة الرئيس دونالد ترامب "يعكس نقاشات قائمة منذ فترة طويلة بين واشنطن وأوروبا، وهي عملية تاريخية حتمية".

وطرحت ميلوني تساؤلا محوريا قائلة: "السؤال الحقيقي هو: ما مدى جديتكم في الدفاع عن مصالحكم؟ الأمريكيون يمتلكون القوة لحماية مصالحهم ويقررون كيفية استخدامها، وأعتقد أن على أوروبا أن تحذو حذوهم".

ميلوني تكشف حقيقة تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا

واعتبرت أن الدفاع الأوروبي المستقل يمثل "فرصة لها ثمنها"، لكنه في المقابل "يضمن الحرية السياسية" للقارة الأوروبية.

وختمت ميلوني تصريحاتها بتحذير واضح أن "على أوروبا أن تدرك أنها إن أرادت أن تكون قوة عظمى، عليها اتخاذ قراراتها بنفسها والتوقف عن الاعتماد على الآخرين، فالتفويض الخارجي للأمن له تكلفة يجب دفعها".

يذكر أن هذه التصريحات تأتي في سياق تصاعد النقاش حول استقلالية الدفاع الأوروبي، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية والسياسات الأمريكية الجديدة تجاه حلف "الناتو" والأمن الأوروبي.

