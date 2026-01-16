الجمعة 16 يناير 2026
خارج الحدود

الرئيس الألماني يلتقي أحمد الشرع في برلين الثلاثاء المقبل

الشرع
الشرع
يزور الرئيس السوري أحمد الشرع برلين يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أظهر جدول أعمال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي نُشر الجمعة.

محادثات مع الشرع

ولم يؤكد مكتب المستشار الألماني فريدريش ميرتس ما إن كان سيجري أيضا محادثات مع الشرع خلال الزيارة التي تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة الألمانية إلى رفع وتيرة إعادة السوريين المقيمين في أرضها إلى بلدهم.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن المستشار فريدريش ميرتس سيناقش قضايا من بينها عودة المواطنين السوريين إلى بلادهم خلال اجتماعه مع الرئيس الشرع في برلين يوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث: "لدينا رغبة في تعزيز العلاقات، وإذا جاز التعبير، بدء صفحة جديدة مع الحكومة السورية الجديدة. لدينا العديد من القضايا المهمة التي يجب التعامل معها... ومنها على سبيل المثال عودة السوريين إلى وطنهم".

وكان ميرتس قد وجه دعوة إلى الشرع في نوفمبر الماضي، من أجل التباحث معه حول مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا.

وقال ميرتس آنذاك: "انتهت الحرب الأهلية في سوريا. ولم تعد هناك أي أسباب للجوء في ألمانيا، ولذلك يمكننا البدء بعمليات الإعادة".

الجريدة الرسمية