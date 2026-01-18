أجندة قصور الثقافة في أسبوع أبرزها حفل ليالي الفن بالإسكندرية

18 حجم الخط

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية، تبدأ من اليوم الأحد وتستمر حتى السبت 24 يناير الجاري، وتشمل ملتقيات وقوافل ثقافية، حفلات فنية، ومعارض فن تشكيلي وعروض مسرحية، إلى جانب الأنشطة الموجهة للأطفال والنشء، والورش التدريبية المتخصصة، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم المواهب في مختلف المجالات.

عروض فنية وإصدارات جديدة بمعرض الكتاب

تشارك هيئة قصور الثقافة بمجموعة من أحدث إصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 57، والمقرر إقامتها في الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا".

وتتيح الهيئة إصدارات خاصة وكتبا من مختلف السلاسل بأسعار مخفضة، في إطار جهودها الرامية إلى نشر الثقافة في المحافظات.

كما تقدم الهيئة برنامجا فنيا متنوعا بمشاركة فرقها الفنية في الفنون الشعبية، والموسيقى العربية، إلى جانب الأمسيات الشعرية، وأنشطة الأطفال التي تشمل ورش الحكي، والألعاب الشعبية، والمسابقات الثقافية والأنشطة المقدمة في برنامج "أهلنا وناسنا".

مشروع أهل مصر يصل شمال سيناء "عاصمة الثقافة"

تشهد محافظة شمال سيناء فعاليات الأسبوع الثقافي الأربعين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وذلك في إطار برنامج "شمال سيناء عاصمة الثقافة المصرية لعام 2026"، الذي تقدمه وزارة الثقافة دعما لأبناء المحافظة.

وتقام الفعاليات بقصر ثقافة العريش، وتشمل تنفيذ 12 ورشة تدريبية متنوعة تستهدف تنمية المهارات الإبداعية للأطفال المشاركين من المحافظات الحدودية، إلى جانب مشاركة عدد من أطفال محافظة القاهرة.

كما يشهد الأسبوع الثقافي تنظيم زيارات ميدانية وتثقيفية لعدد من المعالم البارزة بالمحافظة، وتستمر فعالياته حتى 24 يناير الجاري.

حفل فني بالإسكندرية ضمن سلسلة "ليالي الفن"

يشهد قصر ثقافة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، في السابعة مساء الجمعة 23 يناير، حفلا فنيا، بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، ضمن سلسلة حفلات "ليالي الفن".

يتضمن الحفل عرض موسيقي لأوركسترا الواحة بقيادة المايسترو محمد وهيدي، بمشاركة الفنانة مريم نوح، وفقرة عزف يقدمها الموسيقار د. ماجد سرور.

كما يشهد باقة من الأغنيات المعتمدة على الإيقاع تقدمها فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، بقيادة الفنان عزت بسيوني.

ويختتم البرنامج بعرض فني تقدمه فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، وذلك في إطار خطة الهيئة الهادفة إلى نشر الفنون، وتقديم محتوى متنوع يسهم في إثراء المشهد الثقافي بالمحافظات.

قوافل ثقافية لدعم المواهب بالمنوفية

تستقبل قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بدءا من بعد غد الثلاثاء، قافلة ثقافية وفنية للمواهب عبر المسرح المتنقل، في إطار حرص هيئة قصور الثقافة على تحقيق العدالة الثقافية، وإتاحة الخدمات الإبداعية بالقرى الأكثر احتياجا.

تنطلق فعاليات القافلة من قرية كفر صراوة، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وتشمل باقة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، هذا إلى جانب عروض الموسيقى العربية، والأمسيات شعرية، واللقاءات التوعوية، ثم تنتقل الفعاليات إلى قرية عزبة عمرو، في الفترة من 24 إلى 26 يناير، متضمنة نفس الورش والفقرات الفنية.

أنشطة متنوعة ببورسعيد ضمن مشروع "المواجهة والتجوال"

تستضيف محافظة بورسعيد هذا الأسبوع عددا من الفعاليات الثقافية والفنية تزامنا مع المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح.

ويشهد قصر ثقافة بورسعيد افتتاح المعرض الفني "تجربة شخصية" في السادسة مساء بعد غد الثلاثاء، بمشاركة 22 فنانا من أبناء الباسلة، يعقبه تقديم العرض المسرحي "نور في عالم البحور" للمخرج شادي الدالي، ويستمر عرضه بالمجان حتى 24 يناير الجاري.

كما تحفل الأجندة بمجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والأدبية بمشاركة نخبة من النقاد والمفكرين، إلى جانب الورش الفنية والحرفية، فضلا عن العروض المجانية بقصر السينما بجاردن سيتي، والقافلة الثقافية الثالثة للمرأة بقصر ثقافة مصطفى كامل، والتي تستهدف تنمية مهارات الفتيات والسيدات بالمجتمع السكندري، ورفع مستوى الوعي الثقافي والفني لديهن.

