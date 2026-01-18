الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الإيرانية: أمريكا والكيان الصهيوني لهما دور مباشر في الأحداث الأخيرة بالبلاد

الأحداث الأخيرة بايران
الأحداث الأخيرة بايران
18 حجم الخط

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إن واشنطن هي المسؤولة عن التوتر معنا وهي مستمرة في التدخل في شؤوننا.

فرض الإملاءات والحصول على التنازلات

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: “المتابعة القضائية بخصوص الأحداث الأخيرة تتطلب وقتا ولا يمكن حسمها بسرعة.. لأمريكا والكيان الصهيوني دور مباشر في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. حديث واشنطن عن الدبلوماسية كان يعني دوما فرض الإملاءات والحصول على التنازلات”.

وكانت وكالة «رويترز» أفادت نقلا عن مسئول إيراني، بأن الاحتجاجات قتلت ما لا يقل عن 5000 شخص بينهم نحو 500 من أفراد الأمن.

المدارس ستعيد فتح أبوابها في البلاد

وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن المدارس ستعيد فتح أبوابها في البلاد اليوم الأحد بعد إغلاق استمر لمدة أسبوع. 

وأفادت الوكالة بأن "المدارس في طهران والمدن الأخرى التي أُعلن عن إغلاقها منذ العاشر من يناير ستستأنف عملها اعتبارًا من اليوم". 

ويأتي هذا الاستئناف في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على استعادة النظام بعد أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي اندلعت بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، قبل أن تتصاعد لاحقا إلى أعمال عنف.

فرضت إيران إجراءات طارئة مثل قطع الإنترنت وتعليق الأنشطة التعليمية

ومع تكرار الولايات المتحدة تهديداتها بالتدخل، فرضت إيران إجراءات طارئة مثل قطع خدمة الإنترنت وتعليق الأنشطة التعليمية. 

وفي وقت سابق من يوم السبت، اتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة بالتخطيط للاضطرابات بهدف "ابتلاع إيران"، وقال إن بلاده قد "أخمدت الفتنة". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية الإيرانية واشنطن الاحتجاجات طهران خامنئي إيران

مواد متعلقة

رويترز: احتجاجات إيران تودي بحياة 5 آلاف شخص بينهم 500 من عناصر الأمن

إعادة فتح المدارس في إيران بعد أسبوع من الإغلاق

ضغط أوروبي، سويسرا تستدعي السفير الإيراني والطاقم الدبلوماسي لنيوزيلندا يغادر طهران

انطلاق قاذفات استراتيجية من قواعد داخل أمريكا إلى طهران، تفاصيل الضربة المحتملة لإيران
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

خطأ واحد في وزير يعرقل النهضة سنوات، أستاذ بهارفارد يكشف ملامح التغيير الوزاري الجديد لمصر

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

المزيد
الجريدة الرسمية