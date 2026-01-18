وزير الري: تحديث منظومة السد العالي سنويا، ومشروع ضخم لتوسعة مفيض توشكى

18 حجم الخط

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنه يتم سنويا عمليات تحديث في منظومة البنية التحتية للسد العالي، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع أكبر الشركات في العالم لمتابعة التحديث.

مناقشة أزمة التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فؤاد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مشكلات التغيرات المناخية ودور السد العالي، وأزمة انتشار ورد النيل في الترع والمصارف وتأثيره على المياه، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على توسعة مفيض توشكى من خلال مشروع ضخم، لاسيما وأن المفيض يتم استخدامه للطوارئ، مؤكدا أنه تم التعامل مع الفيضانات الأخيرة بحرفية شديدة.

وقال وزير الري: وقت إنشاء مفيض توشكى عارضه البعض، ولكن المفيض مهم جدا حتى لو استخدمته مرة واحدة في الحياة لأنه يحمي السد والبلاد.

وشدد على أهمية زيادة قدرة السد العالي لتقبل أي زيادة تحدث في مياه النيل من خلال توسعة المفيض الآن.

وأوضح الوزير، أن مشروع توسعة مفيض توشكى "ضخم"، تعمل فيه 1200 معدة في 20 كيلو متر طولي، 24 ساعة يوميا.

وكشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تأثير الضرر الناتج عن إنشاء السد الإثيوبي، بشأن حصة مصر من مياه النيل.

تخفيض حصة مصر من مياه النيل

وقال وزير الري: "لما يتخصم منك ويتم خفض حصتك من 88 مليار متر مكعب من المياه إلى 55 مليار متر مكعب، ده ضرر".

عدم تأثر المزارع من نقص المياه

وتابع الوزير: "لكن لما يكون المزارع راضي عن الأداء خلال الفترة الماضية، فهذا مجهود من الدولة قامت به"، قائلا: "وفيه أرقام كتير ما أحبش أقولها، السنوات اللي فاتت كانت من أهم السنوات، والمواطن لم يشعر بقطع المياه أو الضرر".

وأشار وزير الري، إلى أن عدم شعور المواطن المصري بالضرر، لا يعفي السد الأثيوبي من المسئولية والإجراءات المنفردة، فقد أثر بناء السد على مصر والسودان.

مطالبة أديس أبابا بالتعويض عن السد الأثيوبي

وأكد الدكتور هاني سويلم، أهمية مطالبة إثيوبيا بتعوضيات في يوم من الأيام عن كل هذه المبالغ التي تكلفتها مصر لمواجهة نقص المياه، التي وصلت للمليارات".

