دوللي شاهين تعلن وفاة والدتها

أعلنت الفنانة دوللى شاهين عن وفاة والدتها من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”

وفاة والدة دوللى شاهين

وكتبت دوللى في منشورها: “تذکر یا إنسان أنك من التراب وإلى التراب، تعود، توفيت والدتي”

وطلبت الفنانة من جمهورها ومتابعيها الدعاء لوالدتها بالرحمة من خلال المنشور فكتبت: “ادعوا لها بالرحمة”

