الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

دوللي شاهين تعلن وفاة والدتها

دوللى شاهين، فيتو
دوللى شاهين، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت الفنانة دوللى شاهين عن وفاة والدتها من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”

وفاة والدة دوللى شاهين

وكتبت دوللى في منشورها: “تذکر یا إنسان أنك من التراب وإلى التراب، تعود، توفيت والدتي”

وطلبت الفنانة من جمهورها ومتابعيها الدعاء لوالدتها بالرحمة من خلال المنشور فكتبت: “ادعوا لها بالرحمة”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة والدة دوللى شاهين الفنانة دوللي شاهين دوللي شاهين
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

خطأ واحد في وزير يعرقل النهضة سنوات، أستاذ بهارفارد يكشف ملامح التغيير الوزاري الجديد لمصر

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

المزيد
الجريدة الرسمية