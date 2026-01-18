المنتج هشام سليمان: انطلاق الدورة الـ 25 من المهرجان القومي للسينما في أبريل المقبل

18 حجم الخط

كشف المنتج هشام سليمان رئيس مهرجان القومي للسينما عن موعد انطلاق الدورة الـ 25 بعد توقف 3 سنوات مشيرا إلي أن من المقرر انطلاقه في شهر إبريل 2026، وذلك تحت عنوان "مهرجان اليوم الواحد".

كما أعلن المنتج هشام سليمان رئيس مهرجان القومي للسينما في دورته الـ 25 عن تشكيل لجنة فنية وأعضائها كالاتي: الفنانة ليلي علوي، الصحفية آمال عثمان، والصحفية نيفين الزهوري، والسيناريست مريم نعوم، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد فناني العرب.

وأكد المنظمين للدورة الخامسة والعشرين من مهرجان القومي للسينما أن اللجنة العليا الثلاثية تتكون من رئيس صندوق التنمية الثقافية وهو المعماري حمدي السطوحي والدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما على أن يكون المنتج هشام سليمان رئيس المهرجان لهذا العام.

السطوحي: هذه الدورة ستشهد تطورًا ملحوظًا على الصعيدين الفني والمنهجي

وقد صرح المعماري حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية، بأن عودة المهرجان بعد توقف استمر ثلاث سنوات تمثل تتويجًا لنجاح الدورات الأربع والعشرين السابقة، واستكمالًا لمحاولات الزملاء على مدار السنوات الماضية، وصولًا إلى هذه النسخة الجديدة من المهرجان، التي تُرسخ بشكل منهجي أهمية التكامل والتعاون بين قطاعات الوزارة، وأضاف أن ذلك جاء بعد تعديل اللائحة وتشكيل اللجنة العليا الثلاثية، إلى جانب اللجنة الفنية التي تضم خبراتك متنوعة وشخصيات لها وزنها الفني في المجال السينمائي.

وأكد السطوحي سعادته بمشاركته في هذه اللحظة الفارقة، التي يستعيد فيها المهرجان الرسمي للدولة حيويته وروحه، منطلقًا مرة أخرى بما يليق بالاحتفاء بـ اليوبيل الفضي، ومؤسسًا قاعدة صلبة لدورات قادمة تتسم بالتطور والنمو، محققة الأهداف المرجوة للمهرجان والسينما المصرية،كما أشار إلى أن هذه الدورة ستشهد تطورًا ملحوظًا على الصعيدين الفني والمنهجي، استمرارًا لنهج المهرجان في تقديم أفضل ما يمكن لكل دورة، بما يليق بتاريخ المهرجان ومكانة السينما المصرية.

المهرجان القومي للسينما

ويعقد المؤتمر للإعلان عن تفاصيل عودة المهرجان بعد توقف دام ثلاث سنوات، إلى جانب الكشف عن رئيس المهرجان، وتشكيل اللجنة العليا وباقي اللجان المنظمة، في إطار السعي إلى إعادة ترسيخ مكانة المهرجان القومي للسينما بوصفه مهرجانًا وطنيًا جامعًا لكافة السينمائيين في مصر.

ويُعد المهرجان القومي للسينما المصرية أحد أعرق المهرجانات السينمائية في مصر، حيث لعب منذ انطلاقه دورًا محوريًا في دعم السينما المصرية، والاحتفاء بصُنّاعها، وإبراز التجارب السينمائية المتميزة، بما يجعله منصة أساسية لتكريم الإبداع السينمائي الوطني.

ويُعقد المؤتمر الصحفي بمقر سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، ومن الجدير بالذكر أن آخر دورات المهرجان عُقدت في مايو عام 2022.

