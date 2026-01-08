الأحد بقبة الغوري، فرقة الساحة الرضوانية تحتفل بمولد السيدة زينب

18 حجم الخط

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، مساء الأحد الموافق 11 يناير، عرضًا للإنشاد الديني تحييه فرقة الساحة الرضوانية للشيخ زين العابدين بن أحمد رضوان، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، احتفالًا بمولد السيدة زينب رضي الله عنها.

فرقة الساحة الرضوانية

وتُعد فرقة الساحة الرضوانية إحدى فرق الإنشاد الديني البارزة، حيث تشارك بانتظام في الفعاليات والاحتفالات التي تُقام بالساحة الرضوانية في مصر، تحت رعاية الشيخ زين العابدين بن أحمد رضوان، مؤسس ورائد الساحة. وتشتهر الفرقة بأدائها المميز للإنشاد الديني، والأناشيد الصوفية، والمدائح النبوية، بما يعكس أجواء الذكر والمدد الروحاني.

وقد ارتبط حضور الفرقة بعدد من المناسبات الدينية الكبرى، وعلى رأسها احتفالات المولد النبوي الشريف، إلى جانب المناسبات الخاصة وفعاليات طلاب العلوم الدينية، حيث تُسهم عروضها في إضفاء طابع روحاني مميز يجمع بين الذكر والعلوم الدينية.

وتستقطب الفرقة جمهورًا واسعًا من محبي الذكر والروحانيات، كما تُعد جزءًا أصيلًا من هوية الساحة الرضوانية، بما تقدمه من تجربة إنشادية تعبّر عن التراث الصوفي والوجدان الديني المصري.

مركز الإبداع الفني بقبة الغوري

يعد مركز وكالة الغوري للفنون المركز الثقافي الرابع الذي أنشأه صندوق التنمية الثقافية في منطقة الدرب الأحمر والجمالية، بعد نجاح تجربة الصندوق في إنشاء مراكز إبداعية مماثلة في البيوت الأثرية بالقاهرة، وقد بدأت هذه التجربة بإنشاء مركز الإبداع الفني ببيت الهراوي ومنزل زينب خاتون عام 1994، ثم تلاه مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي الذي افتتح عام 2001، وأخيرا مركز الإبداع الفني للطفل في بيت العيني الذي افتتح عام 2003.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.