الأحد 18 يناير 2026
سياسة

استمرار وصول الأحراز الانتخابية إلى مقر النقابة العامة للمحامين تحت إشراف قضائي كامل

وصول إحراز نتائج
وصول إحراز نتائج انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، فيتو
تواصل النقابة العامة للمحامين عملية استلام الأحراز الانتخابية الواردة من مختلف محافظات الجمهورية التي أُجريت بها المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وتحت إشراف قضائي كامل، حيث بدأت عملية استلام الأحراز منذ الساعات الأولى لفجر اليوم، وما زالت مستمرة حتى الآن.

وتتولى الجهات القضائية المختصة تسلُّم الأحراز الانتخابية وفقًا للضوابط والقواعد المقررة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامتها والحفاظ على محتوياتها، بما يعكس إرادة جموع المحامين المشاركين في العملية الانتخابية، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية المقررة.

وفي هذا السياق، تتواجد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمقر النقابة العامة للمحامين، حيث تتابع عن كثب عملية استلام الأحراز الانتخابية من مختلف المحافظات، وتشرف على جميع الخطوات ذات الصلة، تأكيدًا على النزاهة والشفافية وحسن انتظام العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.

