موعد ومكان جنازة الفنان محمود بشير

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان محمود بشير عن عمر يناهز الـ 75 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل اليوم بعد صلاة الظهر، بمسجد السيدة نفيسة، على أن يتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بالبساتين.

وفاة الفنان محمود بشير

وسبق وأعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض، وقال “مكرم” على صفحته بـ"فيس بوك":" الدوام لله أخي وصديقي الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض".

وكان الفنان محمود بشير نقل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، عقب تدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة.

وذكر مصدر مقرب من الفنان، أن محمود بشير وُضع على أجهزة التنفس الصناعي داخل المستشفى نتيجة تدهور حالته، داعيًا جمهوره ومحبيه إلى الدعاء له بالشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية.

وكان الفنان قد تعرض في وقت سابق لأزمة صحية، وأوضحت زوجته تطورات حالته، مؤكدة أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يتابع علاجه ويتحمل تكاليفه بالكامل، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

ويذكر أن آخر أعمال محمود بشير كان مشاركته في مسلسل "في يوم وليلة"، الذي عُرض عام 2021، من بطولة " أحمد رزق، أيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، ولاء الشريف، وصلاح عبد الله، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

