الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد ومكان جنازة الفنان محمود بشير

محمود بشير، فيتو
محمود بشير، فيتو
18 حجم الخط

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان محمود بشير عن عمر يناهز الـ 75 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل اليوم بعد صلاة الظهر، بمسجد السيدة نفيسة، على أن يتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بالبساتين.

وفاة الفنان محمود بشير

وسبق وأعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض، وقال “مكرم” على صفحته بـ"فيس بوك":" الدوام لله أخي وصديقي الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض".

وكان الفنان محمود بشير نقل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، عقب تدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة.

وذكر مصدر مقرب من الفنان، أن محمود بشير وُضع على أجهزة التنفس الصناعي داخل المستشفى نتيجة تدهور حالته، داعيًا جمهوره ومحبيه إلى الدعاء له بالشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية.

وكان الفنان قد تعرض في وقت سابق لأزمة صحية، وأوضحت زوجته تطورات حالته، مؤكدة أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يتابع علاجه ويتحمل تكاليفه بالكامل، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

ويذكر أن آخر أعمال محمود بشير كان مشاركته في مسلسل "في يوم وليلة"، الذي عُرض عام 2021، من بطولة " أحمد رزق، أيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، ولاء الشريف، وصلاح عبد الله، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة الفنان محمود بشير الفنان محمود بشير حمود بشير
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية: امتحان الجبر والإحصاء صعب (فيديو وصور)

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

حبس سوداني بتهمة التحرش بطفلة سودانية بالطالبية

استعان بـ "شات جي بي تي" للهروب من العقوبة، مفاجآت في تفريغ هاتف المتهم بهتك عرض أطفال دار أيتام

"والدة المتهم اعترفت عليه"، محامي أسرة عروس المنوفية يكشف مفاجآت جديدة في القضية (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية