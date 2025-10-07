غرق شاب في بحر شبين بالغربية وجهود مكثفة للبحث عن الجثمان

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم حادثًا مأساويًا، بعد غرق شاب في بحر شبين أمام مسجد السيدة رقية بين منطقتي الشعبية وعزبة حمد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة المحلة بغرق أحد الشباب.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث، وتبين أنه شاب يدعي “رضا. ا” وبدأت في أعمال البحث عن الجثمان باستخدام القوارب والمعدات المخصصة لذلك.

ويواصل رجال الإنقاذ جهودهم وسط تواجد عدد كبير من الأهالي الذين تجمعوا في محيط الحادث.

