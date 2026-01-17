أعراض البواسير الداخلية والخارجية وطرق العلاج

18 حجم الخط

تعد البواسير واحدة من أكثر الحالات الطبية شيوعا، خاصة مع التقدم في العمر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نصف الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين قد عانوا منها.

وهي عبارة عن أوردة منتفخة، تشبه إلى حد كبير دوالي الساقين، تظهر في الجزء السفلي من المستقيم والشرج، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، وفي بعض الأحيان، تتمدد جدران هذه الأوعية الدموية وتصبح رقيقة لدرجة أنها تبرز وتتهيج، لا سيما أثناء عملية الإخراج.

أنواع البواسير وتصنيفاتها

تختلف البواسير بناء على موقعها ومدى تطورها، وتنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية:

البواسير الداخلية: توجد في عمق المستقيم، وعادة لا يمكن رؤيتها أو الشعور بها، كما أنها نادرا ما تسبب ألما نظرا لقلة الأعصاب الحسية في تلك المنطقة.

البواسير الخارجية: تظهر تحت الجلد المحيط بالشرج، وهي منطقة غنية بالأعصاب، مما يجعل هذا النوع أكثر تسببا للألم.

البواسير الهابطة: تحدث عندما تتمدد البواسير الداخلية وتبرز خارج فتحة الشرج. وغالبا ما تعود للداخل تلقائيا أو يمكن دفعها برفق إلى مكانها.

البواسير المخثورة: تظهر عندما تتكون جلطة دموية داخل بواسير خارجية، مما يحول لونها إلى الأرجواني أو الأزرق ويسبب ألما شديدا.

أعراض البواسير

قد لا تظهر أي أعراض للبواسير الداخلية سوى ملاحظة دم أحمر فاتح على البراز أو ورق التواليت، أما الأنواع الأخرى، فتشمل أعراضها:

الألم

النتوءات

الحكة والتهيج

التورم والنزيف

يختلط الأمر على البعض بين البواسير والشق الشرجي. فبينما تنتج البواسير عن أوردة منتفخة، فإن الشق الشرجي هو تمزق أو جرح في بطانة الشرج، وكلاهما قد ينتج عن الإمساك والإجهاد أثناء الإخراج.

أسباب وعوامل الخطورة للبواسير

ينتج انتفاخ الأوردة عن زيادة الضغط في الجزء السفلي من المستقيم، وذلك لعدة أسباب منها:

الإجهاد أثناء التبرز أو رفع الأثقال.

زيادة الوزن والسمنة.

الحمل، حيث يضغط رحم الأم على الأوردة.

النظام الغذائي المفتقر للألياف.

الإمساك أو الإسهال المزمن.

السعال والقيء المستمر الذي يفاقم الحالة.

عوامل تزيد من الاحتمالية:

الوراثة

العمر

نمط الحياة الخامل

طرق علاج البواسير

غالبا ما تزول الأعراض تلقائيا، وتتنوع خطط العلاج حسب شدة الحالة:

1. العلاجات المنزلية ونمط الحياة

إضافة الألياف (الفواكه، الخضروات، الحبوب) والمكملات الغذائية.

شرب كميات كبيرة من الماء لتليين البراز.

حمامات المقعدة: الجلوس في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة عدة مرات يوميا.

استخدام كمادات الثلج لتخفيف التورم.

2. العلاجات غير الجراحية

استخدام الكريمات أو التحاميل التي تحتوي على "الليدوكائين" أو "الهيدروكورتيزون" لتخفيف الحكة والألم.

3. التدخلات الطبية والجراحية

في الحالات المستعصية، قد يلجأ الطبيب إلى:

حقن مواد كيميائية لتقليص البواسير.

استخدام الليزر أو الربط بأشرطة مطاطية لقطع إمدادات الدم عنها.

استئصال البواسير، عملية جراحية لإزالة البواسير الكبيرة أو المتكررة.

المضاعفات المحتملة للبواسير وطرق الوقاية منها

على الرغم من ندرتها، قد تؤدي البواسير إلى:

الزوائد الجلدية: بقايا جلدية متهيجة بعد ذوبان جلطة الباسور.

فقر الدم: نتيجة النزيف المزمن.

الباسور المختنق: انقطاع الدم عن الباسور الهابط، مما يسبب ألما مبرحا يتطلب جراحة فورية.

سبل الوقاية:

تناول 20-35 جراما من الألياف يوميا.

ممارسة الرياضة (كالمشي نصف ساعة يوميا) لتحسين حركة الأمعاء.

تجنب الجلوس الطويل على المرحاض، واستخدام مسند للقدمين لتسهيل الإخراج.

الاستجابة الفورية للحاجة للتبرز دون تأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.