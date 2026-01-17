السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فريق "اللعبة 5" يؤجل تصوير المشاهد النهائية للعمل لهذا السبب

مسلسل اللعبة 5
مسلسل اللعبة 5
18 حجم الخط

اضطر القائمون علي مسلسل اللعبة الجزء الخامس لتأجيل تصوير المشاهد النهائية من العمل ، بسبب انشغال الأبطال بتصوير أعمالهم الدرامية، المقرر عرضها خلال سباق رمضان 2026.

وكان المخرج معتز التوني قرر إنشاء وحدة إخراج ثانية لمسلسل اللعبة، لتصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل في القاهرة، بسبب سفر فريق العمل لخارج مصر.

كما يتم إعادة تصوير عدد من المشاهد الخاصة ببطل العمل هشام ماجد، بدولة بيروت، بعد أن طلب مخرج العمل بعض التعديلات عليها ليتم إعادتها.

مسلسل اللعبة 5 

ويفصل صناع الجزء الخامس من مسلسل “اللعبة” عن الانتهاء من تصويره قرابة الشهر، حيث يواصل أبطال العمل التصوير تحت قيادة المخرج معتز التوني.  

الجزء الجديد من العمل مليء بالمفاجآت، فمن المقرر أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم أشرف عبد الباقي ومحمد محيي، إلى جانب مشاركة نخبة كبيرة من الفنانين. 

المسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول.

ولم تحدد الجهة المنتجة حتي الآن موعد عرض العمل هل سيكون خلال سباق دراما رمضان 2026 أم خارجه. 

 

وكانت أسرة مسلسل “اللعبة 5” حصلت على إجازة لمدة أسبوع من التصوير، وذلك بسبب بناء بعض الديكورات ومعاينة أماكن التصوير المقرر أن تنتقل لها أسرة العمل خلال الفترة المقبلة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجدزء الخامس من مسلسل اللعبة ملسل اللعبة هشام ماجد شيكو اخبار الفن

مواد متعلقة

أسرة اللعبة 5 تنهي تصوير جميع المشاهد في هذا الموعد
ads

الأكثر قراءة

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

مصر ونيجيريا يلجآن لركلات الترجيح لحسم المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

منتخب نيجيريا يحصد برونزية كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح (صور)

الأزهر يشارك في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أبو وهدان وأبو مشهور بالجيزة

كيتي بيري تقدم 3 أغنيات بحفل Joy Awards (فيديو)

بالقصب والقلقاس، لماذا تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس؟

التضامن: ضبط شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام بمصر الجديدة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها التفكر بآيات القرآن الكريم، ما مفهوم الثبات ووسائله في الإسلام؟

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية