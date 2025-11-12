الأربعاء 12 نوفمبر 2025
إجازة أسبوع لأسرة مسلسل "اللعبة 5" لهذا السبب

مسلسل اللعبة 5
مسلسل "اللعبة 5"
حصلت أسرة مسلسل “اللعبة 5” على إجازة لمدة أسبوع من التصوير، وذلك بسبب بناء بعض الديكورات ومعاينة أماكن التصوير المقرر أن تنتقل لها أسرة العمل خلال الفترة المقبلة.

وكان قد قرر المخرج معتز التوني إنشاء وحدة إخراج ثانية لمسلسل اللعبة لتصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل في القاهرة، بسبب سفر فريق العمل لخارج مصر.

كما سيتم إعادة تصوير عدد من المشاهد الخاصة ببطل العمل هشام ماجد، بدولة بيروت.

مسلسل اللعبة 5 

ويفصل صناع الجزء الخامس من مسلسل “اللعبة” عن الانتهاء من تصويره قرابة الشهر، حيث يواصل أبطال العمل التصوير تحت قيادة المخرج معتز التوني.  

الجزء الجديد من العمل مليء بالمفاجآت، فمن المقرر أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم أشرف عبد الباقي ومحمد محيي، إلى جانب مشاركة نخبة كبيرة من الفنانين. 

المسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول.

