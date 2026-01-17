طلب عاجل من معتمد جمال بشأن "فتوح"

18 حجم الخط

طالب معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجهاز الطبي للفريق، بضرورة إعداد تقرير طبي وافٍ عن حالة أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، المتواجد حاليًا مع بعثة المنتخب الوطني.

تحرك سريع من الجهاز الفني

وجاء طلب "جمال" بضرورة إبلاغه بكافة تفاصيل الإصابة ونتائج الفحوصات والأشعة التي خضع لها اللاعب مع "الفراعنة"، بمجرد عودة البعثة إلى القاهرة.

ويرغب المدير الفني للزمالك في الاطمئنان على سلامة اللاعب وتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق، لضمان سرعة تأهيله قبل استئناف الزمالك لمبارياته الرسمية.

تنسيق طبي مكثف

وكلف المدير الفني طبيب الزمالك بفتح خط اتصال مباشر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني للوقوف على البروتوكول العلاجي الذي خضع له اللاعب خلال الساعات الماضية، ومدى استجابته للعلاج.

أهمية فتوح في حسابات الزمالك

ويُعد أحمد فتوح أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفارس الأبيض، ويسعى الجهاز الفني لتجهيزه للمرحلة المقبلة التي تشهد ارتباطات قوية للفريق على الصعيدين المحلي والأفريقي، حيث يمثل غيابه ضربة دفاعية وهجومية للجبهة اليسرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.