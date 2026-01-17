السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

باحث يكشف أسباب تحول المواجهة مع الإخوان من الحظر إلى تفكيك شبكات النفوذ

الإخوان والعاصفة،
الإخوان والعاصفة، فيتو
18 حجم الخط

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن ما يجري حاليًا على الساحة الدولية يعكس تحولًا نوعيًا في طريقة التعامل مع جماعة الإخوان، حيث لم تعد الدول تكتفي بإصدار قرارات الحظر أو التصنيف، بل تتجه نحو تفكيك البيئة التي سمحت للتنظيم بالبقاء فاعلًا لعقود طويلة رغم الضربات المتلاحقة.

كيف هرب الإخوان من محاولات الحظر؟

وأوضح ربيع في تصريح خالص ل فيتو أن جماعة الإخوان نجحت تاريخيًا في تجاوز قرارات المنع عبر بناء شبكة معقدة من الكيانات القانونية والأنشطة الاجتماعية والإعلامية، مكنتها من إعادة إنتاج نفسها داخل المجتمعات حتى في ظل الملاحقة، وهو ما دفع صناع القرار اليوم إلى التركيز على استهداف “الوظيفة” التي يؤديها التنظيم، وليس فقط الإطار الرسمي الذي يعمل من خلاله.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تشهد انتقال المواجهة من الصدام المباشر مع التنظيم إلى ضرب دوائر الحركة والتمدد، بدءًا من مصادر التمويل، مرورًا بقنوات التأثير المجتمعي، وصولًا إلى أدوات الخطاب والدعاية التي حافظت للجماعة على حضورها في المجالين العام والرقمي، معتبرًا أن هذه المقاربة أكثر تأثيرًا لأنها تقلص قدرة التنظيم على التكيف والمناورة.

هكذا يتكيف الإخوان مع عقوبات المجتمع الدولي 

وأشار ربيع إلى أن خطورة الإخوان لا تكمن فقط في بنيتهم التنظيمية، بل في مرونتهم العالية واستعدادهم الدائم للعمل داخل المناطق القانونية الرمادية، مستفيدين من التباينات بين القوانين الوطنية، وهو ما يجعل التنسيق الدولي وتبادل المعلومات عنصرًا حاسمًا في أي مواجهة حقيقية معهم.
 

واختتم مؤكدا أن ما تشهده المرحلة الحالية هو تفكيك بطيء لكن منظم لشبكة المصالح التي ارتكز عليها التنظيم، موضحًا أن هذه المعركة لا تحسم بقرارات سريعة، بل بإجراءات تراكمية تستهدف تجفيف المجال الذي تحركت فيه الجماعة لسنوات، ومنعها من إعادة التموضع تحت أي غطاء جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإخوان إبراهيم ربيع الجماعات الإسلامية الإسلام جماعة الإخوان قرارات الحظر مصادر التمويل خطورة الإخوان
ads

الأكثر قراءة

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

انخفاض السلفات 2318 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم السبت بالأسواق

ناموا كويس وتناولوا فطار خفيف واكتبوا بخط واضح، نصائح تعليم القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت فى محافظات مصر

سيتم التعامل معه فورا، تحذير عاجل من "تعليم القاهرة" للطلاب والمعلمين بامتحانات الإعدادية

بنسبة 2%، عودة "طفيفة" للإنترنت في إيران بعد 200 ساعة انقطاع

منتخب مصر يواجه نيجيريا اليوم لحسم برونزية أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية