باحث يكشف أسباب تحول المواجهة مع الإخوان من الحظر إلى تفكيك شبكات النفوذ

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن ما يجري حاليًا على الساحة الدولية يعكس تحولًا نوعيًا في طريقة التعامل مع جماعة الإخوان، حيث لم تعد الدول تكتفي بإصدار قرارات الحظر أو التصنيف، بل تتجه نحو تفكيك البيئة التي سمحت للتنظيم بالبقاء فاعلًا لعقود طويلة رغم الضربات المتلاحقة.

كيف هرب الإخوان من محاولات الحظر؟

وأوضح ربيع في تصريح خالص ل فيتو أن جماعة الإخوان نجحت تاريخيًا في تجاوز قرارات المنع عبر بناء شبكة معقدة من الكيانات القانونية والأنشطة الاجتماعية والإعلامية، مكنتها من إعادة إنتاج نفسها داخل المجتمعات حتى في ظل الملاحقة، وهو ما دفع صناع القرار اليوم إلى التركيز على استهداف “الوظيفة” التي يؤديها التنظيم، وليس فقط الإطار الرسمي الذي يعمل من خلاله.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تشهد انتقال المواجهة من الصدام المباشر مع التنظيم إلى ضرب دوائر الحركة والتمدد، بدءًا من مصادر التمويل، مرورًا بقنوات التأثير المجتمعي، وصولًا إلى أدوات الخطاب والدعاية التي حافظت للجماعة على حضورها في المجالين العام والرقمي، معتبرًا أن هذه المقاربة أكثر تأثيرًا لأنها تقلص قدرة التنظيم على التكيف والمناورة.

هكذا يتكيف الإخوان مع عقوبات المجتمع الدولي

وأشار ربيع إلى أن خطورة الإخوان لا تكمن فقط في بنيتهم التنظيمية، بل في مرونتهم العالية واستعدادهم الدائم للعمل داخل المناطق القانونية الرمادية، مستفيدين من التباينات بين القوانين الوطنية، وهو ما يجعل التنسيق الدولي وتبادل المعلومات عنصرًا حاسمًا في أي مواجهة حقيقية معهم.



واختتم مؤكدا أن ما تشهده المرحلة الحالية هو تفكيك بطيء لكن منظم لشبكة المصالح التي ارتكز عليها التنظيم، موضحًا أن هذه المعركة لا تحسم بقرارات سريعة، بل بإجراءات تراكمية تستهدف تجفيف المجال الذي تحركت فيه الجماعة لسنوات، ومنعها من إعادة التموضع تحت أي غطاء جديد.

