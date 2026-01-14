هل يحق لرئيس مجلس النواب تفويض أحد الوكيلين في اختصاصاته؟

18 حجم الخط

بدأ المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب 2026، ممارسة مهامه عقب انتخابه في الجلسة الافتتاحية لمجلس للفصل التشريعي الثالث بالعاصمة الجديدة، الإثنين الماضي.

حق رئيس مجلس النواب بتفويض أحد الوكيلين في اختصاصاته

وكما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات رئيس المجلس، منحته الحق أيضًا في تفويض أحد الوكيلين أو كليهما في اختصاصاته.

وفي هذا الصدد تنص المادة 10 من اللائحة الداخلية على: لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس.

من يتولى رئاسة جلسة النواب حال غياب الرئيس

وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفي حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة.

نتيجة انتخابات رئيس مجلس النواب

يشار إلى أنه حصل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على 521 صوتا من أصل 570 صوتا أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة المجلس، مقابل 49 صوتا للنائب محمود سامي.

هشام بدوي يتسلم رئاسة مجلس النواب

وعقب إعلان النتيجة تسلم المستشار هشام بدوي ، رئاسة مجلس النواب، وأعلن إجراء انتخابات وكالة المجلس.

اختصاصات رئيس مجلس النواب

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات رئيس المجلس بالكامل والتي تتضمن تمثيل المجلس والدعوة لعقد الجلسات والاجتماعات وإدارة الجلسات.

وتنص المادة 7 على: يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة. وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.

كما نصت المادة 8 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: رئيـس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.

رئيس النواب يفتتح الجلسات وينهيها

ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويَطرح كل ما يؤخَذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.

وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.

كما تنص المادة 9 على: لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها، وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.

