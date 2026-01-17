الوضع العسكري مقلق، وكالة الطيران الأوروبية توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني

18 حجم الخط

حثت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي شركات الطيران على تجنب المجال الجوي الإيراني، وسط تهديدات الولايات المتحدة للبلاد.



وقالت الوكالة في بيان: "وجود مجموعة كبيرة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي واحتمال استخدامها، بالإضافة إلى ردود فعل غير متوقعة من الدولة… كل ذلك يشكل خطورة كبيرة على الرحلات المدنية التي تعمل على جميع الارتفاعات ومستويات الطيران"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وحذرت الوكالة من زيادة مخاطر استهداف الطائرات في المجال الجوي الإيراني عن طريق الخطأ في ظل استمرار التوتر واحتمال شن الولايات المتحدة عملا عسكريا، وهو ما وضع قوات الدفاع الجوي الإيرانية في حالة تأهب قصوى.

وأظهرت بيانات مواقع تتبع الرحلات أن شركات طيران أوروبية من بينها ويس إير ولوفتهانزا والخطوط الجوية البريطانية تجنبت الطيران فوق إيران والعراق أمس الخميس رغم إعادة فتح المجال الجوي.

يذكر أن وكالة رويترز كانت قد نقلت عن سكانٍ ومنظمةٍ حقوقية في إيران إن الاحتجاجات هناك تراجعت في الأيام الأخيرة.

وتعود الاحتجاجات التي اندلعت في أواخر ديسمبر إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم، قبل أن تتسع وتتحول إلى واحدة من أكبر موجات الاضطرابات التي تواجهها إيران في السنوات الأخيرة.

