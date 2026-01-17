السبت 17 يناير 2026
ثقافة وفنون

أحمد صلاح حسني صاحب شركة إعلانات ضمن أحداث مسلسل "حق ضايع" برمضان 2026

أحمد صلاح حسني، فيتو
أحمد صلاح حسني، فيتو
يظهر الفنان أحمد صلاح حسني ضمن أحداث مسلسل حق ضايع صاحب شركة إعلانات يدخل في حربًا مع عدد من المنافسين له.

 

مسلسل حق ضايع في رمضان 2026 

مسلسل حق ضايع من بطولة أحمد صلاح حسني وملك قورة ومروة الأرزلي ومحسن محيي الدين ونضال الشافعي.

وكانت اعتذرت الفنانة آيتن عامر عن المشاركة في مسلسل “حق ضايع” الذي كان من المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2026، وجاء الاعتذار بسبب ضيق الوقت أمامها وانشغالها بتصوير أعمال أخرى، وعدم الاتفاق مع الشركة المنتجة على أجر مناسب.

وتشارك آيتن عامر في الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهما فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

