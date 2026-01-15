الخميس 15 يناير 2026
بيلا حديد: رسالتي في 2026 هي ضمان تحرر فلسطين والسودان والكونغو

بيلا حديد، فيتو
بيلا حديد، فيتو
كشفت عارضة الأزياء فلسطينية الأصل والأمريكية الجنسية، بيلا حديد، عن رسالتها لعام ٢٠٢٦.

وقالت بيلا، في منشور عبر حسابها علي موقع التواصل “انستجرام”، “أريد أن أضمن تحرر فلسطين، وتحرر السودان، وتحرر الكونغو.. سأستخدم هذه المنصة لتحقيق ذلك، ولضمان أن يشعر كل فرد في العالم بأن صوته مسموع”.

تفاصيل مقاضاة بيلا حديد لأديداس

في سياق متصل، تستعد بيلا حديد لخوض معركة قانونية مع شركة أديداس، بسبب الحملة الإعلانية، المتعلقة بـ ميونيخ في الألعاب الأولمبية عام 1972، والتي اعتذرت بسببها أديداس لإسرائيل.

وذكر موقع TMZ، أن بيلا حديد عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل، الأمريكية الجنسية، عينت مستشارًا قانونيًا لمواجهة عملاق الملابس الرياضية أديداس.

فيما أوضحت، مصادر مطلعة على الوضع لـ TMZ، أن بيلا استعانت بمحامين، لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أديداس بسبب افتقارها إلى المساءلة العامة، قائلة إنها تشعر أنهم قادوا حملة قاسية ومدمرة.

وأكدت المصادر، أن  بيلا منزعجة من إطلاق الشركة حملة من شأنها ربط أي شخص بمأساة، مثل مذبحة ميونيخ في الألعاب الأولمبية عام 197، حيث يتعارض العنف مع آراء BH الخاصة.

Image

 وأشارت التقارير إلى أن بيلا لا تزال متعاقدة مع شركة أديداس، على الرغم من التقارير السابقة، التي تفيد بأن الشركة أسقطتها، بسبب الهجوم الإسرائيلي على الشركة.

 شركة أديداس تعتذر لإسرائيل

 وذكرت تقارير صحفية، أن شركة أديدس أسقطت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، من حملة إعلانية للأحذية ذات الطراز المستوحى من الأحذية الرياضية التي استخدمت في أولمبياد ميونيخ عام 1972.  

وانتقدت إسرائيل اختيار حديد، واتهمتها بالعداء لإسرائيل، وأشارت إلى مقتل 11 رياضيًا إسرائيليًا على يد مهاجمين فلسطينيين في دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ، لتصدر  شركة أديداس، اعتذار رسمي لإسرائيل، بعد ذلك وقالت إنها "ستراجع" حملتها.

