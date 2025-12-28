الأحد 28 ديسمبر 2025
بيلا حديد: سأستمر في التحدث عن فلسطين ولست خائفة من الخسارة (فيديو)

بيلا حديد
بيلا حديد
في مقطع فيديو جديد، أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية الجنسية، فلسطينية الأصل بيلا حديد، عن دعمها المستمر للقضية الفلسطينية.

وقالت بيلا: “أنا لست خائفة من خسارة وظائف عروض الأزياء، وسأستمر في التحدث علنًا عن قضية فلسطين”.

تفاصيل مقاضاة بيلا حديد لأديداس

في سياق متصل، تستعد بيلا حديد لخوض معركة قانونية مع شركة أديداس، بسبب الحملة الإعلانية، المتعلقة بـ ميونيخ في الألعاب الأولمبية عام 1972، والتي اعتذرت بسببها أديداس لإسرائيل.

وذكر موقع TMZ، أن بيلا حديد عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل، الأمريكية الجنسية، عينت مستشارًا قانونيًا لمواجهة عملاق الملابس الرياضية أديداس.

Image

فيما أوضحت، مصادر مطلعة على الوضع لـ TMZ، أن بيلا استعانت بمحامين، لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أديداس بسبب افتقارها إلى المساءلة العامة، قائلة إنها تشعر أنهم قادوا حملة قاسية ومدمرة.

وأكدت المصادر، أن  بيلا منزعجة من إطلاق الشركة  حملة من شأنها ربط أي شخص بمأساة، مثل مذبحة ميونيخ في الألعاب الأولمبية عام 197، حيث يتعارض العنف مع آراء BH الخاصة.

Image

 وأشارت التقارير إلى أن بيلا لا تزال متعاقدة مع شركة أديداس، على الرغم من التقارير السابقة، التي تفيد بأن الشركة أسقطتها، بسبب الهجوم الإسرائيلي على الشركة.

 شركة أديداس تعتذر لإسرائيل

 وذكرت تقارير صحفية، أن شركة أديدس أسقطت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، من حملة إعلانية للأحذية ذات الطراز المستوحى من الأحذية الرياضية التي استخدمت في أولمبياد ميونيخ عام 1972.  

Image

وانتقدت إسرائيل اختيار حديد، واتهمتها بالعداء لإسرائيل، وأشارت إلى مقتل 11 رياضيًا إسرائيليًا على يد مهاجمين فلسطينيين في دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ، لتصدر  شركة أديداس، اعتذار رسمي لإسرائيل، بعد ذلك وقالت إنها "ستراجع" حملتها.

