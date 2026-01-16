الجمعة 16 يناير 2026
رياضة

تعرف على لاعب ومدرب الشهر في البريميرليج

إيمري
إيمري
تُوج أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا بجائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن حصول أوناي بجائزة أفضل مدرب في ديسمبر الماضي، وذلك وفقًا للنتائج التي حققها مع الفريق خلال مباريات ذلك الشهر.

وخاض المدرب الإسباني، إيمري 6 مباريات مع أستون فيلا في شهر ديسمبر الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، نجح في الفوز في 5 منهم، مما دفع الفريق للدخول في قائمة المربع الذهبي بجدول ترتيب المسابقة.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، بالتساوي مع مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، وبفارق 6 نقاط فقط عن المتصدر، أرسنال.

وفي سياق متصل، تُوج دومينيك كالفيرت لوين، مهاجم نادي ليدز بجائزة أفضلا لاعب في شهر ديسمبر الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق.

ونجح دومينيك كالفيرت لوين في تسجيل 6 أهداف في شباك 5 فرق مختلفة، خلال شهر ديسمبر الماضي، من بينهم ثنائية أمام كريستال بالاس، وهدف من ركلة جزاء أمام ليفربول.

وعلى صعيد منافسات الدوري الانجليزي ايضا تلقى توماس فرانك، مدرب توتنهام، صدمة بعدما أعلن مدة غياب المهاجم البرازيلي ريتشارليسون.

وقال فرانك في تصريحات صحفية: "لسوء الحظ، يعاني ريتشارليسون من إصابة في أوتار الركبة ستُبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى سبعة أسابيع".

