طلبة: طريقة لعب المنتخب كانت خاطئة والزمالك يستحق المساندة

 أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، أن الجماهير المصرية كانت تنتظر فوز المنتخب الوطني على السنغال بعد الأداء المميز أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت أتمنى اللعب بطريقة هجومية بدلا من الدفاع من الدقيقة الأولي وكنت أتمنى اللعب برأس حربة، والمنتخب يضم عناصر مميزة ولكن طريقة اللعب كانت خاطئة أمام السنغال".

وأضاف: "منتخب المغرب قدم بطولة على أعلى مستوى وقادر على حصد اللقب، وأرفض تعليق خسارتنا أمام السنغال على الشماعات ويجب تطوير الكرة المصرية قبل انطلاق كأس العالم".

وأوضح: "جميع اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مباراة المصري أدوا بشكل جيد ويجب مساندة النادي في هذه الظروف، والفريق يعاني من الغيابات بسبب الإصابات".

وفاز فريق الزمالك، على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة اليوم كانت بروفة أخيرة قبل مواجهة الزمالك والمصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 25 يناير الجاري.

مباراة الزمالك والمصري 

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا للضائع من المباراة.
 

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس من المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 7 نقاط وكان قد ودع البطولة من قبل، بينما المصري البورسعيدي يتربع على قمة المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 11 نقطة.

حمادة طلبة الزمالك المنتخب الوطني السنغال كوت ديفوار أمم إفريقيا

الجريدة الرسمية