حملات موسعة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة بناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

وفي هذا الإطار، شن حى العامرية أول حملة موسعة لإزالة التعديات واسترداد حقوق الدولة وفرض هيبة القانون، أسفرت عن تنفيذ عدد من الإجراءات الحاسمة حيث تم تشميع مخزن مقام على مساحة تقدر بنحو 3214 مترًا مربعًا بالكيلو 28 مرغم قبلي، إلى جانب إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد قطعة أرض بمساحة تقارب 1397 مترًا مربعًا بالطريق الصحراوي أمام منطقة السفن.

كما تم إزالة حوائط دور أرضي بنجع مطراوي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وشملت الحملة أيضًا إزالة 6 تعديات بمنطقة النهضة، وإزالة التعديات الواقعة على سور مدرسة الشعلة بمنطقة عبد القادر، فضلًا عن إزالة متغير مكاني بمنطقة عبد القادر الحرابي.

وفي السياق ذاته، شن مركز ومدينة برج العرب، حملة مكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة وأسفرت الحملة عن استرداد 2 قطعة أرض أملاك دولة، الأولى بمساحة 134 مترًا مربعًا بنجع الشواعر، والثانية بمساحة 360 مترًا مربعًا بنجع القطعان.

كما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بنجع الشواعر، عبارة عن سور وغرفتين من البلوك الأبيض على مساحة 400 متر مربع، كما تم تنفيذ إزالة لعدد 7 متغيرات مكانية لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بنطاق المركز، شملت إزالة حوائط دور أرضي بدون سقف على مساحة 100 متر مربع بقرية الغربانيات، بالإضافة إلى إزالة مبنى دور أرضي بسقف خرساني على مساحة 12 مترًا بمنطقة هوارة بنطاق برج العرب القديم.

ونفذ حي العامرية ثان حملة مُكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة أسفرت عن إزالة 13 متغير مكاني على مساحة 3310 م٢.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 28، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع الإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

