الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات موسعة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية

إزالة التعديات
إزالة التعديات
18 حجم الخط

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة بناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات.

أحمد سعيد شلبي رئيسا للجنة الإسكان بمجلس النواب

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 غدا

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

وفي هذا الإطار، شن حى العامرية أول حملة موسعة لإزالة التعديات واسترداد حقوق الدولة وفرض هيبة القانون، أسفرت عن تنفيذ عدد من الإجراءات الحاسمة حيث تم تشميع مخزن مقام على مساحة تقدر بنحو 3214 مترًا مربعًا بالكيلو 28 مرغم قبلي، إلى جانب إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد قطعة أرض بمساحة تقارب 1397 مترًا مربعًا بالطريق الصحراوي أمام منطقة السفن.

 كما تم إزالة حوائط دور أرضي بنجع مطراوي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وشملت الحملة أيضًا إزالة  6 تعديات بمنطقة النهضة، وإزالة التعديات الواقعة على سور مدرسة الشعلة بمنطقة عبد القادر، فضلًا عن إزالة متغير مكاني بمنطقة عبد القادر الحرابي.

وفي السياق ذاته، شن مركز ومدينة برج العرب، حملة مكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة وأسفرت الحملة عن استرداد  2 قطعة أرض أملاك دولة، الأولى بمساحة 134 مترًا مربعًا بنجع الشواعر، والثانية بمساحة 360 مترًا مربعًا بنجع القطعان. 

كما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بنجع الشواعر، عبارة عن سور وغرفتين من البلوك الأبيض على مساحة 400 متر مربع، كما تم تنفيذ إزالة لعدد 7 متغيرات مكانية لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بنطاق المركز، شملت إزالة حوائط دور أرضي بدون سقف على مساحة 100 متر مربع بقرية الغربانيات، بالإضافة إلى إزالة مبنى دور أرضي بسقف خرساني على مساحة 12 مترًا بمنطقة هوارة بنطاق برج العرب القديم.

ونفذ حي العامرية ثان حملة مُكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة أسفرت عن إزالة 13 متغير مكاني على مساحة 3310 م٢.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 28، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع الإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد الاسكندرية املاك الدولة

مواد متعلقة

السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالأزبكية

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 غدا

أحمد سعيد شلبي رئيسا للجنة الإسكان بمجلس النواب

ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية