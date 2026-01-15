محافظ بورسعيد يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بالمسجد العباسي (صور)

18 حجم الخط

شهد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، الاحتفال الذي نظمته مديرية أوقاف بورسعيد بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك بالمسجد العباسي بحي العرب، بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام والعميد مظهر الهبيان المستشار العسكري للمحافظة والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب والدكتور أحمد عبد السعيد مدير أوقاف بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية وأبناء المحافظة.

احتفالية الاسراء والمعراج ببورسعيد، فيتو

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء بورسعيد بهذه المناسبة الدينية العطرة، مؤكدًا أن ذكرى الإسراء والمعراج تُجسد معاني الصبر والإيمان واليقين، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها من كل سوء، وأن يُعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

وتضمن برنامج الاحتفال عددًا من الفقرات الدينية، حيث بدأ الحفل بتقديم من الدكتور عماد محمد هبية، مدير الدعوة، تلاه الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت فضيلة الشيخ عوض محمد دعبس، قارئ الحفل ومقيم الشعائر.

محافظ بورسعيد خلال مشاركته في الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، فيتو

وعقب ذلك ألقى الدكتور أحمد عبد السعيد محمد، مدير عام أوقاف بورسعيد، كلمة تناول خلالها الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وأهمية ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأفراد والمجتمع، أعقبها كلمة الأزهر الشريف التي ألقاها الدكتور عبداللطيف حسنين، مدير عام وعظ بورسعيد، والتي أكدت على وسطية الإسلام ودوره في بناء الإنسان.

