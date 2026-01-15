اليوتيوبر العالمي سبيد يزور الأهرامات والمتحف الكبير ويعرب عن انبهاره بالحضارة المصرية

18 حجم الخط

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير اليوتيوبر وصانع المحتوى العالمي الشهير سبيد " IShow Speed" في زيارة تهدف إلى اكتشاف سحر مصر والتعرّف عن قرب على حضارتها العريقة وأبرز معالمها السياحية.

جولة اليوتيوبر العالمي سبيد في القاهرة

وقام بتنظيم هذه الزيارة لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، في إطار الترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما تزخر به مصر من كنوز حضارية وثقافية فريدة.

واستهل اليوتيوبر العالمي زيارته بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث كان في استقباله أشرف محيي مدير عام آثار الجيزة، حيث قاما بجولة داخل الهرم الأكبر، تم خلالها تقديم شرح وافٍ حول أسرار الهرم، وطرق بنائه، وعبقرية الفكر الهندسي والتخطيطي للمصريين القدماء.

كما قام Speed ببث مباشر من داخل الهرم الأكبر، نقل خلاله لملايين متابعيه حول العالم تجربة استثنائية من قلب أحد أعظم إنجازات الحضارة الإنسانية والعجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، بالإضافة إلى زيارته لمنطقة تمثال أبو الهول.

انبهار اليوتيوبر العالمي سبيد الشديد بعظمة الهرم الأكبر

ومن جانبه، قال مدير عام آثار الجيزة إن Speed أعرب، خلال الزيارة، عن انبهاره الشديد بعظمة الهرم الأكبر وما يحمله من دلالات على عبقرية المصريين القدماء، كما حرص على التفاعل مع زائري المنطقة، مؤكدًا لهم أن الأهرامات شُيّدت بعبقرية فائقة وحسن تخطيط وتفكير، لتظل شاهدة على واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ وصانعة لإحدى عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

كما شملت الزيارة المتحف المصري الكبير، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير الذي أكد على أهمية التواصل مع صُنّاع المحتوى والمؤثرين على المنصات الرقمية، لما لهم من دور فعّال في الوصول إلى فئات جديدة من الجمهور، لا سيما الشباب، وتقديم الحضارة المصرية بلغة عصرية تواكب تطورات الإعلام الرقمي.

وخلال الزيارة، قام اليوتيوبر العالمي بجولة داخل عدد من قاعات المتحف، وعلى رأسها قاعات الملك توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو، حيث أبدى إعجابه الشديد بالكنوز الأثرية الفريدة وسيناريو العرض المتحفي الذي يبرز عظمة الحضارة المصرية بأسلوب حديث ومبهر. وفي ختام الزيارة، أهداه الدكتور أحمد غنيم هدية تذكارية من المتحف المصري الكبير تعبيرًا عن تقدير المتحف لهذه الزيارة المميزة.

ومن المقرر أن يقوم اليوتيوبر العالمي خلال زيارته الحالية لمصر بزيارة العديد من الأماكن الأثرية والسياحية بها من بينها منطقة خان الخليلي.

