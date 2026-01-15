فيدان يكشف سبب عدم إمكانية التطبيع بين تركيا وإسرائيل

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان شن هجوما على رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على خلفية علاقته بإسرائيل، كاشفا سبب عدم إمكان تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

وزير الخارجية التركي يهاجم رئيس وزراء اليونان

وتطرق وزير الخارجية التركي، خلال لقاء رسمي مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية عُقد في إسطنبول، إلى ما وصفه بالعزلة السياسية التي تعيشها إسرائيل.

وذكر فيدان: "بجريرة عدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة، تظهر على الشاشات يوميًا حالات وفاة بين الأطفال والنساء وكبار السن، نتيجة البرد، إضافة إلى الجوع ونقص الدواء والعلاج".

وتابع: "استمرار هذه الأوضاع يجعل تطبيع العلاقات مع إسرائيل غير ممكن، ليس فقط بالنسبة لنا، بل بالنسبة لعدد من الدول".

واستطرد: "باستثناء رئيس الوزراء اليوناني، لا يُلاحظ حضور لرؤساء حكومات آخرين في تل أبيب أو التقاط صور رسمية هناك".

وأشار فيديان إلى أن "لا أحد يذهب إلى إسرائيل، والسبب أن القادة الأوروبيين يضعون حسابات الانتخابات وقواعدهم الانتخابية في الاعتبار، والتقاط الصور في هذا السياق غير مرغوب فيه حاليا".

تحالف ثلاثي بين إسرائيل وقبرص واليونان

جاءت هذه التصريحات على خلفية تعزيز "التحالف الثلاثي" بين إسرائيل واليونان وقبرص.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "معاريف"، أن اليونان وإسرائيل وقبرص وقعوا على خطة عمل عسكرية واسعة لعام 2026، تشمل إنشاء قوة رد سريع مشتركة وتدريبات بحرية وجوية تهدف بشكل معلن إلى "كبح نفوذ أنقرة في المنطقة".

ووفقا للصحيفة، فإن هذا التحالف، القائم على التعاون الأمني والطاقي، يُنظر إليه في تركيا كـ"خطوة معادية تزعزع توازن القوى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.