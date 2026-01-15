بهاء أبو شقة يعلن التنازل عن الترشح لرئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

أعلن المستشار بهاء أبو شقة أحد القيادات التاريخية بحزب الوفد تنازله عن الترشح لانتخابات رئاسة الحزب المقرر إجراؤها في 30 يناير 2026، وتقدّم باستقالته من الحزب، مؤكدا أن قراره جاء التزامًا بضميره وحرصًا على سلامة ومشروعية العملية الانتخابية وصورة الحزب العريق.

انتخابات حزب الوفد

وأوضح في بيان وجهه إلى أعضاء الحزب أنه انتمى للوفد منذ إعادة إحيائه في سبعينيات القرن الماضي على يد الزعيم الراحل فؤاد باشا سراج الدين، وعاصر أجيالًا متعاقبة من الوفديين الذين تمسكوا بمبادئ الوطنية والعدالة والحرية، مشددا على أن مصلحة الوطن كانت ولا تزال فوق أي اعتبارات حزبية أو شخصية.

وأشار إلى أنه كان قد أعلن عزوفه عن الترشح، قبل أن يستجيب لمطالبات عدد كبير من الوفديين ويتقدم بأوراقه باعتبار ذلك تكليفًا، إلا أنه لاحقا لاحظ بحسب البيان مخالفات إجرائية شابت إدارة العملية الانتخابية، تتعلق بعدم إعلان قاعدة بيانات الناخبين (الهيئة الوفدية) قبل فتح باب الترشح، وعدم إتاحة مواعيد الطعون والفصل فيها وفقًا لما تقضي به اللائحة، فضلًا عن خلو الكشوف المُعلنة من اللجان النوعية بالمخالفة للمادة (10) من لائحة الحزب.

وأكد أن اعتراضه لا يستهدف الهيئة المشرفة على الانتخابات، مشيدا بحيادها وشفافيتها، وإنما ينصب على مشروعية الإجراءات ذاتها، محذرًا من أن استمرار العملية الانتخابية بهذه الصورة قد يعرّض الحزب لشبهة البطلان وفقًا لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وما قد يترتب على ذلك من أضرار معنوية ومالية جسيمة.

الوفد، وكشف أنه طالب بعرض الأمر على لجنة شؤون الأحزاب لتحصين العملية الانتخابية، إلا أن ذلك لم يتم خلال المهلة المحددة لتنازل المرشحين، ما دفعهةبعد معاناة وتفكير إلى اتخاذ قرار نهائي بالتنازل عن الترشح، مشفوعًا بتقديم استقالته من الحزب.

واختتم بيانه بالتأكيد على أنه سيظل «جنديًا وفيًا للوطن» في أي موقع تقتضيه مصلحة مصر والمواطن، متمنيًا لحزب الوفد أن يبقى «بيت الأمة» وضميرها المعبر عن قضايا الوطن، مختتمًا بالدعاء: «حفظ الله مصر… حفظ الله حزب الوفد».

