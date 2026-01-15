إثيوبيا تزعم إرسال إريتريا أسلحة لمتمردين في أديس أبابا وأسمرة ترد

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الشرطة الإثيوبية ضبطت أكثر من 50 ألف طلقة ذخيرة بزعم أنها مرسلة من إريتريا لتسليح المتمردين في أراضيها، وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين الواقعين في القرن الإفريقي.

إثيوبيا تتهم إريتريا بإرسال أسلحة لمتمردين في أديس أبابا وأسمرة ترد

واتهمت إثيوبيا جارتها بمحاولة زعزعة استقرارها من خلال تمويل جماعات مسلحة، لا سيما في منطقة أمهرة، فيما نفت إريتريا الاتهامات معتبرة أنها "مُختلقة".

وقالت الشرطة الإثيوبية في بيان على صفحتها في فيسبوك، إنها ضبطت "أكثر من 56 ألف طلقة ذخيرة" في أمهرة، كانت مُخصصة "لتسليح الفانو" - وهي مجموعة مسلحة قاتلت الحكومة الفيدرالية عام 2023.

المناوشات بين إثيوبيا وإريتريا

وزعمت الشرطة الإثيوبية أن الذخيرة، التي نُقلت بشاحنة، أرسلتها إريتريا وعبرت إقليم تيجراي الشمالي بمساعدة جبهة تحرير شعب تيجراي.

وسيطرت الجبهة في فترة سابقة على كامل أراضي إثيوبيا إلى أن أطاحتها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد الحالية التي وصلت إلى السلطة عام 2018، ثم خاضت حربا أهلية مدمرة بين عامي 2020 و2022.

واستنكر نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيجراي أمانويل أسيفا "الادعاءات الباطلة" وقال لوكالة فرانس برس إن السلطات الفيدرالية "تبحث عن ذريعة لتقويض اتفاقية بريتوريا" التي أنهت الحرب.



وقال وزير الإعلام الإريتري يماني غبريمسكل لوكالة فرانس برس إن إثبوبيا "تروّج لذرائع زائفة لتبرير الحرب التي كانت تتوق إلى شنّها منذ عامين كاملين".

نالت إريتريا، إحدى أكثر دول العالم انغلاقا، استقلالها عن إثيوبيا عام 1993. وخاضت الدولتان حربا حدودية بين عامي 1998 و2000.

وسعى آبي أحمد إلى التقارب مع إريتريا عند توليه السلطة، وهو ما أهّله لنيل جائزة نوبل للسلام عام 2019.

