22.3 مليون دولار صادرات الأغذية المصرية إلى كوت ديفوار خلال 11 شهرا

افتتح المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الخميس، فعاليات اللقاءات الثنائية (B2B) للبعثة التجارية المصرية إلى كوت ديفوار، والتي تُعقد خلال الفترة من 12 إلى 17 يناير 2026، بمشاركة واسعة من الشركات المصرية ونخبة من المستوردين والموزعين الإيفواريين وشركاء الأعمال من دول غرب أفريقيا.

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات وزيادة التواجد المصري في الأسواق الأفريقية.



وتُنظم البعثة بالتعاون مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، مكتب التمثيل التجاري المصري في أبيدجان، والسفارة المصرية في كوت ديفوار وسفارة الكوت ديفوار في القاهرة وذلك ضمن منظومة تكامل مؤسسي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وبالتنسيق التنظيمي مع شركة KONZEPT للمعارض والمؤتمرات وشركة DZ Consulting الاستشارية الإيفوارية.



السفير شريف سيف: العلاقات المصرية–الإيفوارية تمثل نموذجًا للتعاون



شهد افتتاح اللقاءات الثنائية كلمة ألقاها السفير شريف سيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوت ديفوار، أشاد خلالها بجودة وتنوع المنتجات المصرية المشاركة في البعثة، مؤكدًا أن ما تعرضه الشركات المصرية يعكس تطور الصناعة الغذائية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.



وأشار السفير إلى أن العلاقات المصرية–الإيفوارية تمثل نموذجًا للتعاون جنوب–جنوب، لافتًا إلى أن كوت ديفوار تُعد من أهم الاقتصادات الصاعدة في غرب أفريقيا، وأن السوق الإيفواري يتمتع بفرص واعدة أمام المنتجات المصرية، لا سيما في ظل القبول المتزايد للمنتج المصري من حيث الجودة والسعر والمرونة التصديرية.



مشاركة دولية تؤكد البعد التنموي للبعثة



كما شهد الافتتاح كلمة عيسى درام ممثل الجانب الإيفواري وخبير التنمية بالبنك الدولي، الذي أكد خلال كلمته عمق العلاقات بين مصر وكوت ديفوار، وأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في إطار التنمية المتبادلة والتكامل الإقليمي.



وأشاد ممثل الجانب الإيفواري بجودة التنظيم، وبمستوى الشركات المصرية العارضة، وتنوع المنتجات المشاركة، معتبرًا أن مثل هذه اللقاءات تمثل نموذجًا عمليًا لدور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الأفريقية–الأفريقية.

أهمية القطاع الغذائي المصري



وأكد د. تميم الضوى – نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومدير إدارة استخبارات السوق بالمجلس، أن افتتاح اللقاءات الثنائية شهد حضورًا دبلوماسيًا وتجاريًا رفيع المستوى، وأن هذه البعثة تمثل ترجمة عملية لتوجهات المجلس ورؤيته الاستراتيجية نحو تعميق النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، وبناء شراكات حقيقية ومستدامة، وليس الاكتفاء بالتبادل التجاري التقليدي.

وأضاف أن هذه البعثة تمثل ترجمة عملية لرؤية المجلس في التحول من التصدير القائم على الفرص العارضة إلى التصدير القائم على المعرفة بالسوق وبناء الشراكات المستدامة.



وأوضح أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية حرص على اختيار شركات قادرة على التوريد المنتظم وتمثيل قطاعات تتوافق مع الطلب الفعلي في السوق الإيفواري بجانب دمج قطاع الصناعات الغذائية مع التعبئة والتغليف والطباعة لضمان تقديم حلول متكاملة، وأضاف أن البعثة لا تقتصر على اللقاءات الثنائية، بل تمتد إلى زيارة الأسواق ومناقشة ذوق المستهلك، ومستويات الأسعار، والرسوم الجمركية، والضرائب، وهيكل التسعير، وتكاليف الشحن، وعقود الوكالة والتوزيع، بما يخدم اتخاذ قرارات تصديرية مدروسة.



أوضح نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أهمية القطاع الغذائي المصري، مبينا بالأرقام معدلات النمو وأهم القطاعات التي تحتل مصر المراكز الأولى العالمية في تصديرها ومعدلات النمو المستهدفة بما يوضح ثقة العالم في المنتج الغذائي المصري.

تفاصيل اللقاءات الثنائية ومشاركة الشركات.



تُعقد اللقاءات الثنائية، من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، وتضم البعثة 20 شركة مصرية، بواقع 15 شركة في قطاع الصناعات الغذائية المصنعة، 5 شركات في قطاعات التعبئة والتغليف والورق والطباعة، وتغطي الشركات المشاركة مجالات المكرونة، البسكويت، الحلويات، الشوكولاتة، الصلصات، مركزات الطماطم، العصائر، المربات، التوابل، الإضافات الغذائية، مستلزمات المخابز، حلول التعبئة والتغليف والعبوات الورقية والبلاستيكية.







قطاع الصناعات الغذائية



أهمية السوق الإيفواري بالأرقام – الصناعات الغذائية



أكد المجلس أن كوت ديفوار تُعد من أهم الدول الفرنكفونية في غرب أفريقيا، واحتلت المركز 48 ضمن أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025.





صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى كوت ديفوار (يناير–نوفمبر 2025)



• القيمة: 22.3 مليون دولار

• معدل النمو: 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024

• إجمالي الكميات: 204.4 ألف طن



أهم السلع المصدّرة:



• مخاليط عطرية ومركزات صناعة المشروبات الغازية: 6.99 مليون دولار

• سكر وجلوكوز ولاكتوز: 3.26 مليون دولار

• خمائر: 2.62 مليون دولار

• ملح الطعام: 1.92 مليون دولار

• محضرات لحوم: 1.14 مليون دولار

• بصل مجفف: 1.10 مليون دولار

• مكرونة: 0.91 مليون دولار

• بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب: 0.87 مليون دولار

• نشا، صلصة طماطم، زيوت طعام، ألبان ومنتجاتها، عصائر، خضار وبطاطس مجمدة

ويعكس هذا التنوع اتساع قاعدة الطلب في السوق الإيفواري وقدرة المنتجات المصرية على تلبية احتياجات متعددة للقطاعين الاستهلاكي والصناعي.



العلاقات التجارية بين مصر وكوت ديفوار



على مستوى التجارة الإجمالية، بلغ إجمالي صادرات مصر من كافة السلع إلى كوت ديفوار نحو 309 ملايين دولار في عام 2024، محققة فائضًا في الميزان التجاري لصالح مصر قدره 271 مليون دولار، وفقًا لبيانات الجانب الإيفواري، بما يؤكد قوة ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين.



أهداف البعثة ومحاورها الاستراتيجية



تهدف البعثة إلى:



• فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية

• تعزيز النفاذ المستدام إلى أسواق غرب أفريقيا

• تعريف الشركات بذوق المستهلك الإيفواري

• تحليل المنافسين ومستويات الأسعار

• دراسة أنماط التعبئة والتغليف والأحجام المناسبة

• شرح الرسوم الجمركية والضرائب ومتطلبات النفاذ

• مناقشة الشحن واللوجستيات

• دعم إبرام عقود الوكالة والتوزيع



تأتي هذه البعثة في وقت تشهد فيه أفريقيا تحولات هيكلية في أنماط الاستهلاك والتجارة، وتعكس توجه الدولة المصرية إلى تعميق الشراكات الاقتصادية الأفريقية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وتحقيق نمو مستدام للصادرات خلال المرحلة المقبلة.

