مكتبة الإسكندرية تنظم ملتقى التواصل العلمي SciComm Nexus

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية ومركز الدراسات الخاصة والبرامج بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع جامعة العلمين الدولية ملتقى التواصل العلمي “SciComm Nexus”، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالقاعة الكبرى، بمركز المؤتمرات.

تفاصيل ملتقى التواصل العلمي SciComm Nexus

يسعى ملتقى التواصل العلمي SciComm Nexus، إلى إعادة تعريف أدوار العلماء، الباحثين، وصنّاع المحتوى العلمي باعتبارهم فاعلين مؤثرين في تشكيل وعي المجتمع، قادرين على تحويل المعرفة المعقدة إلى معنى مفهوم وقابل للتطبيق، كما يكتسب الحدث بعدًا تطبيقيًا من خلال تمكين المشاركين بمهارات عملية في التواصل العلمي.

ويتوج الملتقى بالحفل الختامي لمسابقة التواصل العلمي فى جامعة العلمين الدولية، حيث يقدم الطلاب نماذج حقيقية تظهر كيف يمكن للعلم أن يكون قريبًا، إنسانيًا، ومؤثرًا عندما يُقدّم بأسلوب فعّال وصحيح.

ويأتي هذا الملتقى في إطار التعاون الوثيق بين مكتبة الإسكندرية وجامعة العلمين الدولية بهدف تعزيز البحث العلمي ونشر الثقافة بين الكوادر الشابة، وإثراء الحياة التعليمية للطلاب عبر فتح آفاق معرفية جديدة تساهم في بناء جيل من الباحثين المبدعين والقادرين على مواكبة التطورات العالمية.

أنشطة مكتبة الإسكندرية العلمية

تتنوع أنشطة مكتبة الإسكندرية العلمية بين توفير منصات رقمية مثل "محاضرات في العلوم" للباحثين، ومشروعات توثيق التراث مثل "ذاكرة مصر المعاصرة"، وإقامة معارض ومؤتمرات، وبرامج ثقافية مثل "سينما الأحد" وسلسلة الأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى وجود مكتبات متخصصة ومتاحف ومركز القبة السماوية، مما يجعلها مركزًا رائدًا للبحث والتفاعل العلمي والثقافي.

