مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل "التنمية المستدامة من أجل مستقبل أفضل لإفريقيا" 24 يناير

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي ورشة عمل بعنوان "التنمية المستدامة من أجل مستقبل أفضل لإفريقيا"، وذلك يوم السبت 24 يناير 2026، بقاعة المحاضرات، مركز المؤتمرات، مكتبة الإسكندرية.

التنمية المستدامة لمستقبل إفريقيا 

تهدف ورشة عمل التنمية المستدامة من أجل مستقبل أفضل لإفريقيا إلى بناء قدرات الشباب في مجالات التنمية المستدامة، ويشارك فيها طلاب من مختلف الدول الإفريقية مثل السودان وجنوب السودان ومالاوي ومدغشقر وجزر القمر ومصر لتبادل الخبرات والأفكار وتعزيز التعاون المشترك بين شباب القارة.

ويشارك في فعاليات الورشة نحو 200 طالب وطالبة من جامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس وطنطا، ضمن برنامج «الشباب الأفارقة من أجل التنمية» الذي أطلقته مكتبة الإسكندرية عام 2011، ويستهدف تأهيل الشباب وبناء قدراتهم، وتعزيز التواصل الثقافي والعلمي بين شباب القارة الإفريقية. 

 

ورش مكتبة الإسكندرية 

وتواصل مكتبة الإسكندرية دورها الريادي في تقديم الدعم الكامل من خلال توفير المساحات التعليمية والمصادر العلمية المتنوعة، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية تتيح للشباب الإفريقي تطوير مهاراتهم والانخراط في تجارب عملية تُثري معارفهم وتوسع آفاقهم في مجالات متنوعة.

