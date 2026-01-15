السيطرة على حريق في سنترال المنشية بالإسكندرية دون إصابات (صور)

18 حجم الخط

شهد سنترال المنشية بوسط محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، اندلاع حريق محدود فى كافيتريا بالطابق الثامن، دون وقوع إصابات.

حريق بسنترال المنشية

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنشية بورود بلاغ باندلاع حريق بسنترال المنشية دائرة القسم.

الحماية المدنية تسيطر على حريق سنترال المنشية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والحرائق لإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع، ووضع حواجز حديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين حفاظا على سلامة الأرواح.

وأكد شهود عيان، أن الحريق لم يسفر عن أى إصابات بين المواطنين والعاملين وتمت السيطرة على النيران من قبل الحماية المدنية بالمحافظة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

