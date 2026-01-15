الخميس 15 يناير 2026
السيطرة على حريق في سنترال المنشية بالإسكندرية دون إصابات (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بالاسكندريه
شهد سنترال المنشية بوسط محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، اندلاع حريق محدود  فى كافيتريا بالطابق الثامن، دون وقوع إصابات.

حريق بسنترال المنشية

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنشية بورود بلاغ باندلاع حريق بسنترال المنشية دائرة القسم.

الحماية المدنية تسيطر على حريق سنترال المنشية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والحرائق لإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع، ووضع حواجز حديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين حفاظا على سلامة الأرواح.

وأكد شهود عيان، أن الحريق لم يسفر عن أى إصابات بين المواطنين والعاملين وتمت السيطرة على النيران من قبل الحماية المدنية بالمحافظة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

سنترال المنشية بمحافظة الاسكندرية أمن الإسكندرية

الجريدة الرسمية