خارج الحدود

ألمانيا تحذر شركات الطيران من دخول المجال الجوي الإيراني

طائرات تابعة لشركة
طائرات تابعة لشركة لوفتهانزا
ذكر موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران، الأربعاء، أن ألمانيا أصدرت إشعارًا يحذر شركات الطيران الألمانية من دخول المجال الجوي الإيراني.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعادة شركة "لوفتهانزا" جدولة رحلاتها الجوية في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر في المنطقة، بحسب "رويترز".

وقالت "لوفتهانزا"، في بيان لها، إنها ستتجنب التحليق في المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى إشعار آخر، وإن بعض الرحلات قد تُلغى نتيجة لهذه الإجراءات، مضيفة أن رحلات الركاب المتضررين سيتم حجزها تلقائيًا، وإنه سيجري الاتصال بهم سابقًا.

على نحو منفصل، قالت شركة الطيران الإيطالية "إيتا إيروايز"، التي تعدّ مجموعة "لوفتهانزا" أحد المساهمين الرئيسين فيها، إنها ستعلق رحلاتها الليلية إلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وألغت شركات طيران أخرى عددًا من الرحلات الجوية إلى إيران، الأسبوع الماضي.

وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران على مستوى البلاد بسبب الصعوبات الاقتصادية في نهاية ديسمبر وتصاعدت لاحقًا وسط أنباء عن مقتل محتجين، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا بالتدخل لدعم المتظاهرين في إيران.
 

كانت وكالة رويترز قد أفادت، في وقت سابق الأربعاء، نقلًا عن ثلاثة دبلوماسيين، بأن عددًا من العسكريين تلقوا أوامر بمغادرة القاعدة الأمريكية في العديد بقطر بحلول مساء الأربعاء، وهي القاعدة التي جرى منها إجلاء جزء من الأفراد في يونيو من العام الماضي قبيل الضربات الأمريكية على إيران، والتي تعرضت لاحقًا لهجمات إيرانية.


كما نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما يبدو، قد اتخذ بالفعل قرارًا بالتدخل العسكري في إيران.


وأكدت السلطات القطرية إخراج جزء من الأفراد من القاعدة الجوية الأمريكية العديد الواقعة على أراضيها، على خلفية التطورات الراهنة في المنطقة.

