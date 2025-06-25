الأربعاء 25 يونيو 2025
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خارج الحدود

قائد الحرس الثوري الإيراني: أيدينا على الزناد وسنرد بقوة على أي حماقة إسرائيلية

الحرس الثوري الإيراني،
الحرس الثوري الإيراني، فيتو

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور في تصريحات حاسمة أن قواته في حالة استنفار كامل، وأن إيران لن تتردد في الرد العسكري المباشر في حال تعرضها لأي استفزاز أو هجوم جديد من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة.

 

قائد الحرس الثوري الإيراني: أيدينا على الزناد

وتابع: "أيدينا على الزناد، وأي خطأ يرتكبه العدو سيتم الرد عليه فورًا وبكل قوة وحزم، نحن لا نخشى المواجهة، ومستعدون لكل السيناريوهات".

 

قائد الحرس الثوري الإيراني: لا هدنة إذا لم تُحترم السيادة

أشار القائد الإيراني إلى أن طهران ترصد تحركات العدو لحظة بلحظة، مؤكدًا أن أي خرق أو محاولة التفاف على السيادة الإيرانية سيقابل بـ"رد عنيف يتجاوز نطاق الرد المحدود".

 

وواصل:"نحن لا نثق بالعدو، وإذا ظن أن التهدئة تعني الضعف فهو واهم، من الآن فصاعدًا، قواعد الاشتباك قد تغيرت".

وألمح قائد الحرس الثوري إلى أن أي رد إيراني لن يكون مقتصرًا على الجبهة الإيرانية فقط، بل قد يشمل محور المقاومة في المنطقة:

وأختتم"لدينا أدواتنا في كل مكان، وأصدقاؤنا لا يحتاجون إذنًا للرد..المعركة معنا لا تُقاس بالميدان فقط بل بالإرادة والعقيدة"

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