محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية (صور)

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الأزهرية، بمعهد فتيات كفر الشيخ الإعدادي، وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وتفقد محافظ كفر الشيخ لجان الامتحانات التي تؤدي بها 130 طالبة امتحاني مادتي الفقه والنحو والصرف، موزعات على 8 لجان، بحضور الدكتور ياسر الوكيل، وكيل منطقة كفرالشيخ الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026 يبلغ 19 ألفًا و930 طالبًا وطالبة، منهم 10,182 طالبًا بالشهادة الابتدائية موزعين على 102 لجنة، و9,748 طالبًا بالشهادة الإعدادية موزعين على 73 لجنة، مؤكدًا أن الامتحانات تُجرى في أجواء هادئة ومنظمة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على توفير سبل الراحة كافة للطلاب داخل اللجان، مع الالتزام بالتجهيزات اللازمة من إنارة جيدة وتهوية مناسبة، والحفاظ على نظافة اللجان من الداخل والخارج، متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وضمان الانضباط داخل اللجان، ومنع إدخال الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

