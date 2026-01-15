الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
18 حجم الخط

بعث المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

 الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجاء في البرقية: يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بإسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج تلك المناسبة الجليلة التى شرّف فيها المولى عز وجل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، برحلته المعجزة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومنه عرج به إلى السماوات العلا ليريه من آياته الكبرى، ونستلهم منها قوة الإيمان وثبات العقيدة وكرم المولى عز وجل  في تعويض الصابرين عما يلاقونه من ابتلاءات في حياتهم.

الشعب المصري العظيم

وقال:"نحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة لندعو الله عز وجل أن يكتب لسيادتكم التوفيق والسداد لما  فيه الخير دائما لمصر والشعب المصري العظيم، وأن يعيد هذه الذكرى على فخامتكم وعلى الشعب المصرى وكافة المسلمين وشعوب العالم بالسلام والأمان ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسراء والمعراج اعضاء مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري العظيم الشعب المصرى المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ محمد صلى الله عليه

مواد متعلقة

نجاح أول عملية "كيّ العقد العصبية" بمستشفيات التأمين الصحي الشامل

"الشيوخ" يستأنف مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات ويواجه الحكومة بمشكلات التغيرات المناخية

ads

الأكثر قراءة

السيسي: نتطلع لمضاعفة عدد المدارس اليابانية في مصر

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

الحكومة توضح أسباب استمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام

تنمية المشروعات يفتتح النسخة 29 من معارض "صنع في دمياط" بسوهاج

تفاصيل طلب مناقشة أمام الشيوخ يحذر من تأثير ورد النيل على منظومة الري

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

إعلان نتيجة تظلمات مسابقة معلم مساعد لغة عربية (رابط رسمي)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الريال العماني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية