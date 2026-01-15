رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

18 حجم الخط

بعث المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجاء في البرقية: يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بإسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج تلك المناسبة الجليلة التى شرّف فيها المولى عز وجل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، برحلته المعجزة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومنه عرج به إلى السماوات العلا ليريه من آياته الكبرى، ونستلهم منها قوة الإيمان وثبات العقيدة وكرم المولى عز وجل في تعويض الصابرين عما يلاقونه من ابتلاءات في حياتهم.

الشعب المصري العظيم

وقال:"نحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة لندعو الله عز وجل أن يكتب لسيادتكم التوفيق والسداد لما فيه الخير دائما لمصر والشعب المصري العظيم، وأن يعيد هذه الذكرى على فخامتكم وعلى الشعب المصرى وكافة المسلمين وشعوب العالم بالسلام والأمان ".

