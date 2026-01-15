أشرف زكي لـ"فيتو": ياسر صادق حالته مستقرة ويجري فحوصات

18 حجم الخط

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان ياسر صادق، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، استلزمت احتجازه بأحد المستشفيات.

الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

وقال “زكي” في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: "الحالة الصحية للفنان ياسر صادق حاليا مستقرة إلى حد ما.. والأطباء يجرون عددا من الفحوصات الطبية العاجلة له بشكل مستمر.. وذلك حتى يتم تحديد آلية العلاج له خلال الفترة المقبلة".

مسيرة الفنان ياسر صادق

والفنان ياسر صادق من خريجي كلية التجارة شعبة إدارة الأعمال عام 1985، وقد ترأس فريق التمثيل بالكلية، وحصد خلالها عدة جوائز مهمة منها مخرج أول جامعة القاهرة، وممثل أول الجامعة، ثم ممثل أول الجامعات المصرية عن دوره في مسرحية "لكع بن لكع". والتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وتخرج فيه عام 1994 بتقدير جيد جدًا.

الفنان ياسر صادق

بدأت مسيرته الاحترافية عام 1989 من خلال مسرحية "تخاريف"، قبل أن يشارك في عدد من أهم العروض المسرحية مثل: "حوش بديعة"، "يوم أن قتلوا الغناء"، و"سي علي وتابعه قفه". وقدم أعمالًا درامية بارزة منها: "بيت العيلة"، "دهب قشرة"، "جائزة نوفل"، و"الفتوة". كما شارك في أعمال سينمائية منها: "الصديقان"، "دانتيلا"، و"بالألوان الطبيعية".

وتولى الفنان ياسر صادق عددًا من المناصب الثقافية المهمة، إذ شغل منصب مدير عام المسرح الحديث، وشغل أيضا في وقت سابق منصب رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

