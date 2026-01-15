انسحاب ياسر حسان من سباق انتخابات رئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

أعلن الدكتور ياسر حسان أحد المرشحين لانتخابات رئاسة حزب الوفد انسحابه رسميًا من سباق الترشح، استجابةً لرغبة عدد من قيادات الحزب، وحرصا على وحدة الصف الوفدي وتجنب تشتيت الأصوات في الانتخابات المقبلة.

انتخابات حزب الوفد

جاء قرار الانسحاب عقب زيارة أجراها الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، يرافقه عدد من قيادات الحزب، من بينهم اللواء الدكتور محمد الحسيني أمين صندوق الحزب الأسبق، والدكتور علاء شوالى، والمهندس ماجد نور، وعادل التوني عضو الهيئة العليا، حيث جرت مناقشات موسعة حول أوضاع انتخابات رئاسة الوفد القادمة.

وأوضح المرشح المنسحب أن تشاركَه مع الدكتور السيد البدوي في نفس الكتلة التصويتية كان سيؤدي إلى معركة انتخابية “صفرية” تتشتت فيها الأصوات، بما لا يخدم مصلحة أي من الطرفين ولا يصب في صالح الحزب، مشيرًا إلى أن الأقدمية تمثل قيمة راسخة في تراث الوفديين، وهو ما دفعه لتقدير مكانة الدكتور السيد البدوي وترك الساحة له.

انتخابات الوفد، وأكد أن قراره، رغم ما يحمله من حزن وألم على المستوى الشخصي، يُعد قرارًا واقعيًا في ظل الظروف الحالية والعدد غير المسبوق من المرشحين، لافتًا إلى أن مصلحة حزب الوفد تعلو فوق أي مصلحة فردية.

وشدد على أن الهدف الأسمى في هذه المرحلة هو الحفاظ على وحدة الحزب وتجنب الانقسامات التي غالبًا ما تعقب كل انتخابات، معربًا عن أمله في أن يأتي الوقت الذي يتولى فيه جيل جديد دفة القيادة، بما يحقق تطلعات الوفديين ويعيد للحزب دوره الوطني والسياسي.

