الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

انسحاب ياسر حسان من سباق انتخابات رئاسة حزب الوفد

زيارة السيد البدوي
زيارة السيد البدوي
18 حجم الخط

أعلن الدكتور ياسر حسان أحد المرشحين لانتخابات رئاسة حزب الوفد انسحابه رسميًا من سباق الترشح، استجابةً لرغبة عدد من قيادات الحزب، وحرصا على وحدة الصف الوفدي وتجنب تشتيت الأصوات في الانتخابات المقبلة.

انتخابات حزب الوفد 

جاء قرار الانسحاب عقب زيارة أجراها الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، يرافقه عدد من قيادات الحزب، من بينهم اللواء الدكتور محمد الحسيني أمين صندوق الحزب الأسبق، والدكتور علاء شوالى، والمهندس ماجد نور، وعادل التوني عضو الهيئة العليا، حيث جرت مناقشات موسعة حول أوضاع انتخابات رئاسة الوفد القادمة.
وأوضح المرشح المنسحب أن تشاركَه مع الدكتور السيد البدوي في نفس الكتلة التصويتية كان سيؤدي إلى معركة انتخابية “صفرية” تتشتت فيها الأصوات، بما لا يخدم مصلحة أي من الطرفين ولا يصب في صالح الحزب، مشيرًا إلى أن الأقدمية تمثل قيمة راسخة في تراث الوفديين، وهو ما دفعه لتقدير مكانة الدكتور السيد البدوي وترك الساحة له.
انتخابات الوفد، وأكد أن قراره، رغم ما يحمله من حزن وألم على المستوى الشخصي، يُعد قرارًا واقعيًا في ظل الظروف الحالية والعدد غير المسبوق من المرشحين، لافتًا إلى أن مصلحة حزب الوفد تعلو فوق أي مصلحة فردية.
وشدد على أن الهدف الأسمى في هذه المرحلة هو الحفاظ على وحدة الحزب وتجنب الانقسامات التي غالبًا ما تعقب كل انتخابات، معربًا عن أمله في أن يأتي الوقت الذي يتولى فيه جيل جديد دفة القيادة، بما يحقق تطلعات الوفديين ويعيد للحزب دوره الوطني والسياسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاصوات في الانتخابات الدكتور السيد البدوى الدكتور محمد الحسينى انتخابات حزب الوفد انتخابات رئاسة حزب الوفد انتخابات الوفد حزب الوفد رئاسة حزب الوفد رئيس حزب الوفد
ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 15 يناير 2026

وزير العمل: دورات تدريبية مجانية لتأهيل 500 شاب للعمل في السياحة

التحفظ على مالك مطعم نشب به حريق في مصر الجديدة

هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب منطقة البحر الميت

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

رئيس الوزراء يشهد بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية