السيد البدوي: لن أسمح بتصفية حسابات بين الأعضاء حال فوزي برئاسة الوفد

أكد الدكتور السيد البدوي المرشح على رئاسة حزب الوفد أن أي قرار بفصل عضو من الحزب بالمخالفة للائحة الداخلية للوفد يعد باطلًا.

 

انتخابات حزب الوفد

وأضاف السيد البدوي لـ"فيتو": اللائحة تنظم محاسبة العضو وخطوات مساءلته والإجراءات المتبعة لاتخاذ القرارات، بما في ذلك التظلم أمام الهيئة العليا إذا كان قرار الفصل غير عادل، وفي حال عدم اتباع هذه الإجراءات يكون قرار الفصل كأن لم يكن.

واستكمل البدوي، عندما بدأت رئاسة حزب الوفد، كانت هناك أيضًا خلافات وانشقاقات، وكنا نخرج من تداعيات حريق المقر عام 2006، وكانت هناك مشكلات كثيرة، لكن بفضل الله استطعنا استيعابها وتوحيد الصفوف الوفدية.

وتابع، أنا لست قادمًا على تجربة جديدة، فقد عشت كل هذه الأزمات واستطعنا التغلب عليها، ولن يكون هناك إقصاء لأي شخص في عهدي، ولن نسمح بتصفية حسابات بين الأعضاء، ولن أسمح بالنيل من مكانة أي فرد، رئيس الوفد الحالي ومن سبقه سيكونون جميعًا محل تقدير واحترام، فالجميع جلس على مقعد رئاسة الحزب، وهذه ثوابت تربينا عليها.

