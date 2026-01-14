بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي

18 حجم الخط

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة على جدول أعمال الحكومة.

ويناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، إلى جانب استعراض عدد من التقارير المتعلقة بمشروعات التنمية والخدمات، وجهود تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما يتناول مجلس الوزراء عددًا من مشروعات القوانين والقرارات المقترحة، إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في مختلف المحافظات، في إطار دفع عجلة التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

