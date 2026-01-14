الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
18 حجم الخط

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة على جدول أعمال الحكومة. 

ويناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، إلى جانب استعراض عدد من التقارير المتعلقة بمشروعات التنمية والخدمات، وجهود تحسين مستوى معيشة المواطنين. 

كما يتناول مجلس الوزراء عددًا من مشروعات القوانين والقرارات المقترحة، إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في مختلف المحافظات، في إطار دفع عجلة التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستقرار الاقتصادي الموقف التنفيذي للمشروعات القومية مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي مستوى معيشة المواطنين معيشة المواطنين مشروعات القوانين

مواد متعلقة

اليوم،. قافلة رئاسة مجلس الوزراء تصل واحة الفرافرة بالوادي الجديد

رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر

رئيس الوزراء يتابع مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

سعر الخضار اليوم، انخفاض 13 صنفا منها الطماطم والليمون والخيار وارتفاع الفلفل

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

الإمام الطيب: الأزهر لن يتخلى عن فلسطين

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي خدمية للتخصيص الفوري

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 14-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية