السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ملفات التغيرات المناخية واستكمال مناقشة قانون ضريبة العقارات أمام الشيوخ غدا

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية
يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، عقد جلساته العامة غدا الأحد، لمناقشة عدد من الملفات.

مناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة 

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة عدد من الطلبات بشأن سياسة الحكومة تجاه عدد من الملفات، المتعلقة بالتغيرات المناخية والموارد المائية. 

التكيف مع التغيرات المناخية 

ويناقش مجلس الشيوخ، الطلب المقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.

تأثير انتشار ورد النيل على كفاءة منظومة الري 

ويناقش مجلس الشيوخ الطلب المقدم من  النائب محمود صلاح، وأكثر من عشرين عضوًا بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.

استكمال مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية 

كما يواصل مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات 

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الضريبة على العقارات، ووافق كذلك على عدد من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.

تمسك أعضاء مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي 

وخلال المناقشات السابقة، تمسك أعضاء مجلس الشيوخ، برفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات، بناء على القيمة الإيجارية السنوية، إلى 100 ألف جنيه، بدلا من 50 ألف جنيه، وفق التقرير الوارد من لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

رفض مقترح زيادة قيمة الإعفاء من ضريبة العقارات 

ورفض مجلس الشيوخ، مقترح وزير المالية، أحمد كجوك، بزيادة قيمة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه، بدلا من 50 الواردة في مشروع قانون الحكومة.

الشيوخ التغيرات المناخية المياه مجلس الشيوخ الضريبة العقارات

ads

