عميد قصر العيني: معامل الباثولوجيا الإكلينيكية بالكلية تحقق أعلى معايير الجودة والدقة

د.حسام صلاح عميد
د.حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، فيتو
كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، تفاصيل ميكنة المعامل المتكاملة لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالكلية التي تم افتتاحها مؤخرًا.

وقال إن المعامل الجديدة تستهدف تطوير منظومة العمل المعملي، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى معايير الجودة والدقة، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر السنوي السادس عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بالكلية.

إمكانات متعددة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بقصر العيني 

وأوضح عميد طب قصر العيني، أن هذه الميكنة تمثل مشروعًا طموحًا، لافتا إلى أن القسم يمتلك إمكانات متعددة ومتكاملة، من بينها بنك الدم الذي يُعد أحد النماذج المهمة لنجاح العمل المؤسسي بالقسم.

وأشار صلاح إلى أن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية يُعد أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل الطبي بكلية طب قصر العيني، لإسهاماته المتعددة في قطاعات العلاج، والجودة، والتعليم الطبي، وإدارة المستشفيات.

وأكد عميد الكلية أن القسم يحمل كذلك إسهامات واضحة في قطاعات التعليم العالي والخدمات الطبية، ويعمل حاليًّا، وفق رؤية تتسق مع سياسة الكلية القائمة على تعزيز التكامل، والارتقاء بجودة الخدمة الطبية، ودعم البحث العلمي والتعليم الطبي من خلال تعاون مؤسسي متعدد المسارات.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهًا واضحًا نحو حصول القسم والكلية على اعتمادات مميزة، مع إعلاء قيمة البحث العلمي ليأخذ مكانته المستحقة.

وتضمنت جلسات المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات الهامة في مجال الطب المعملي، شملت أحدث المستجدات في تشخيص أمراض الدم والمناعة، ومكافحة العدوى، إلى جانب عرض ومناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحليلات المعملية والإحصائيات ودورها في تطوير كفاءة إدارة المعامل الطبية.

 كما شهدت الجلسات عرض عدد من الحالات المرضية الفريدة التي تم تشخيصها داخل معامل قصر العيني، بما يعكس المستوى العلمي والمهني المتقدم للقسم.
وعلى هامش المؤتمر، أُقيم معرض طبي للتعريف بمنتجات الشركات الطبية المختلفة، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات العلمية والتقنية بين المشاركين.

