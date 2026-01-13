عميد قصر العيني: معامل الباثولوجيا الإكلينيكية بالكلية تحقق أعلى معايير الجودة والدقة

18 حجم الخط

كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، تفاصيل ميكنة المعامل المتكاملة لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالكلية التي تم افتتاحها مؤخرًا.

وقال إن المعامل الجديدة تستهدف تطوير منظومة العمل المعملي، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى معايير الجودة والدقة، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر السنوي السادس عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بالكلية.

إمكانات متعددة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بقصر العيني

وأوضح عميد طب قصر العيني، أن هذه الميكنة تمثل مشروعًا طموحًا، لافتا إلى أن القسم يمتلك إمكانات متعددة ومتكاملة، من بينها بنك الدم الذي يُعد أحد النماذج المهمة لنجاح العمل المؤسسي بالقسم.

وأشار صلاح إلى أن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية يُعد أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل الطبي بكلية طب قصر العيني، لإسهاماته المتعددة في قطاعات العلاج، والجودة، والتعليم الطبي، وإدارة المستشفيات.

وأكد عميد الكلية أن القسم يحمل كذلك إسهامات واضحة في قطاعات التعليم العالي والخدمات الطبية، ويعمل حاليًّا، وفق رؤية تتسق مع سياسة الكلية القائمة على تعزيز التكامل، والارتقاء بجودة الخدمة الطبية، ودعم البحث العلمي والتعليم الطبي من خلال تعاون مؤسسي متعدد المسارات.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهًا واضحًا نحو حصول القسم والكلية على اعتمادات مميزة، مع إعلاء قيمة البحث العلمي ليأخذ مكانته المستحقة.

وتضمنت جلسات المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات الهامة في مجال الطب المعملي، شملت أحدث المستجدات في تشخيص أمراض الدم والمناعة، ومكافحة العدوى، إلى جانب عرض ومناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحليلات المعملية والإحصائيات ودورها في تطوير كفاءة إدارة المعامل الطبية.

كما شهدت الجلسات عرض عدد من الحالات المرضية الفريدة التي تم تشخيصها داخل معامل قصر العيني، بما يعكس المستوى العلمي والمهني المتقدم للقسم.

وعلى هامش المؤتمر، أُقيم معرض طبي للتعريف بمنتجات الشركات الطبية المختلفة، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات العلمية والتقنية بين المشاركين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.