سياسة

توافد الزوار على ضريح عبد الناصر لإحياء ذكرى ميلاده الـ 108

ضريح عبد الناصر
توافد منذ قليل، العشرات من محبي الزعيم الراحل  جمال عبد الناصر إلى الضريح الخاص به بمنطقة كوبري القبة بالقاهرة، وذلك للاحتفال بالذكرى الـ١٠٨ لميلاد الزعيم.

ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر 

وحمل الزوار صور الزعيم الراحل، كما وضع آخرون باقات من الورود على الضريح، كما قام بعضهم بقراءة آيات من القرآن الكريم على روح الراحل.


ميلاد جمال عبد الناصر

وُلد عبد الناصر في حي باكوس بمحافظة الإسكندرية في 15 يناير 1918 بعد انتقال الأسرة للإقامة بالإسكندرية حيث كان يعمل والده وكيلًا لبريد باكوس وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء فى منزل القنواتى بباكوس وبعد ذلك أصبحت الإسكندرية لها مكانة خاصة لدى الزعيم الراحل.

