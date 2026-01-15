عبد الوهاب محمد، شاعر أغاني زمن الفن الجميل، وهذا سر رفضه التعاون مع عبد الحليم

18 حجم الخط

عبد الوهاب محمد شاعر غنائي شهير وغزير الإنتاج، جمع في كتاباته بين الرومانسية والوطنية، ويُعد واحدًا من أبرز شعراء الأغنية المصرية في القرن العشرين.

بدأت مسيرته الغنائية مع صوت فايزة أحمد من خلال أغنية «ما تحبنيش بالشكل ده» من ألحان بليغ حمدي، بينما كانت خاتمة تعاونه الكبير مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم في أغنية «حب إيه» عام 1960، وهي أيضًا من ألحان بليغ حمدي. رحل الشاعر الكبير في مثل هذا اليوم، 15 يناير عام 1997.

ولد عبد الوهاب محمد عام 1930 بحي الأزهر، ودرس الموسيقى والعزف على العود في معهد الموسيقى العربية، أحب كتابة الأغاني وبرع في التعبير بالكلمة، وبدأ حياته العملية موظفًا في إحدى شركات البترول. وقد عارض والده، وهو من رجال الأزهر الشريف وينتمي إلى عائلة متصوفة، اتجاهه لكتابة الأغاني والشعر، واعتبرها من عمل الشيطان، فكانت أولى محاولاته الغنائية أغنية دينية عن الحج بعنوان «يا قاصد رسول الله هنيالك» عام 1950.

وعن بداياته يروي عبد الوهاب محمد أنه كان يصطحب والده الشيخ الضرير لزيارة المشايخ وحلقات الذكر، وهو ما جعله يعشق الغناء والموسيقى، وإرضاءً لوالده عمل أثناء دراسته بمدرسة مصطفى كامل الثانوية في شركة شل للبوتاجاز. ولأن والده كان يرى في كتابة الأغاني رجسًا من عمل الشيطان، كتب أولى أغنياته عن الحج، وغناها عبد المنعم عوض الله ولحنها فهمي فرج، لتكون تلك الأغنية نقطة الانطلاق الحقيقية لمسيرته الفنية.

كتب عبد الوهاب محمد لكبار المطربين والمطربات في مصر والعالم العربي، من بينهم: فايزة أحمد، وردة، شادية، محرم فؤاد، عفاف راضي، سميرة سعيد، نادية مصطفى، محمد رشدي، لطيفة، وصفاء أبو السعود، غير أن أهم محطة في حياته الفنية كانت تعاونه مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم، حيث جمعته بالملحن بليغ حمدي شراكة فنية مميزة أثمرت عن عدد من أهم أغانيها.

عبد الوهاب محمد - بليغ حمدي

يقول عبد الوهاب محمد عن تلك المرحلة: «تلازمنا أنا وبليغ حمدي وأصبحنا كيانًا واحدًا، نفكر معًا بصوت عالٍ ونبحث عن الجديد المستخلص من تراثنا القيم. تعرفنا على صوت الكروان فايزة أحمد وقدمنا لها أغنية ما تحبنيش بالشكل ده، فاستمعت إليها أم كلثوم وبدأت تبحث عنا. التقينا بها، وأثمر اللقاء أغنية حب إيه اللي انت جاي تقول عليه التي غنتها على مسرح سينما أوبرا في بداية موسم 1960».

وتواصل التعاون مع أم كلثوم في مواسم لاحقة، فقد غنت لهما: «أنا وإنت ظلمنا الحب»، «حسيبك للزمن»، «فكروني»، كما غنت في آخر مشوارها الفني أغنية «حكم علينا الهوى» التي لم تُذَع في حفل جماهيري، بل سُجلت فقط.

أم كلثوم - عبد الوهاب محمد

وقالت أم كلثوم عن أغنية «ظلمنا الحب»: «أول مرة أسمع أغنية فيها إحساس نفسي عميق».

ورغم ذلك، كانت أم كلثوم الوحيدة التي كان يسمح لها عبد الوهاب محمد بتعديل كلماته، حتى إنها عدلت في تلك الأغنية نحو عشر مرات.

وكانت المطربة التونسية لطيفة من أكثر الفنانات تعاونًا معه، إذ كتب لها 12 ألبومًا كاملًا، ومن أشهر أغنياتهما المشتركة: «عندك شك»، «أكتر من روحي بحبك»، «أصالحك وماله»، «أرجوك أوعى تغير»، «اديني فرصة تانية»، و«حبك هادي».

ولأغنية «حبك هادي» قصة خاصة، إذ كان من المفترض أن يغنيها عبد الحليم حافظ، لكنه طلب إدخال تعديلات على كلماتها، وهو ما رفضه عبد الوهاب محمد، فغنتها لطيفة وحققت نجاحًا كبيرًا، ولهذا السبب لم يكتب لعبد الحليم سوى أغنية واحدة هي «ناداني الحب» من ألحان حلمي بكر.

وفي الدراما الإذاعية، كتب عبد الوهاب محمد لشادية أغنيات مسلسل «نحن لا نزرع الشوك» من ألحان بليغ حمدي، كما كتب لوردة الجزائرية أغنيات: «ليه بيسألوني»، «قلبي سعيد»، «عايزة معجزة»، و«أوقاتي بتحلو»، وهي أغنية كان قد كتبها في الأصل لأم كلثوم لكنها رحلت قبل غنائها.

ومن أشهر ما كتب لسميرة سعيد: «علمناه الحب على أيدينا»، «احكي يا شهرزاد»، «قال جاني بعد يومين». كما غنت له أصالة عددًا من الأغاني، منها: «احنا بنستناك»، «مش معقول»، «بالأصول»، «لو تعرفوا يكلموك»، «زي الحلم»، وكتب أيضًا للمطرب والملحن العراقي كاظم الساهر أغنيتين هما: «مقدرش» و«أشكيك لمين».

وعلى خشبة المسرح، كتب عبد الوهاب محمد أغنيات مسرحية «سيدتي الجميلة» التي غنتها شويكار مع فؤاد المهندس، كما كتب أغنيات مسرحية «مدرسة المشاغبين»، وكان آخر ما قدمه للمسرح أغنيات مسرحية «ريا وسكينة» التي غنتها شادية وسهير البابلي في ثمانينيات القرن الماضي.

