أبو شقة يعترض على كشوف الهيئة الوفدية ويطالب بضمان سلامة انتخابات رئاسة الحزب

18 حجم الخط

أعرب المستشار بهاء أبو شقة المرشح على رئاسة حزب الوفد عن قلقه البالغ مما تم إعلانه مؤخرا بشأن كشوف الهيئة الوفدية التي لها حق التصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 30 يناير الجاري.

انتخابات حزب الوفد

حزب الوفد، وأوضح أبو شقة، أنه فوجئ بإعلان كشوف الهيئة الوفدية على لوحة الإعلانات بمبنى الحزب، متضمنة أسماء أعضاء الهيئة التي انتخبت الهيئة العليا الحالية في 28 نوفمبر 2022، والتي تم تشكيلها فى ذلك الوقت بموافقة الهيئة العليا، إلا أن هذه الكشوف خلت من أسماء أعضاء اللجان النوعية، رغم أنهم كانوا ضمن الهيئة الوفدية التي جرت على أساسها انتخابات رئاسة الحزب في 11 مارس 2022.



وأشار إلى أن المادة (10) من لائحة حزب الوفد حددت على نحو صريح تشكيل الهيئة الوفدية، ومن بينها أعضاء اللجان النوعية، مؤكدًا أن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بأنه «لا اجتهاد مع صراحة النص»، وهو ما يجعل استبعاد أعضاء اللجان النوعية مخالفة واضحة للائحة الداخلية التي تُعد بمثابة دستور الحزب.

وحذر المستشار بهاء أبو شقة من أن عدم إدراج أعضاء اللجان النوعية في الجمعية العمومية التي ستُجرى عليها انتخابات رئاسة الحزب قد يعرض سلامة العملية الانتخابية لشبهة البطلان، مؤكدًا أن رئيس الحزب أو أي من مؤسساته لا يملك مخالفة أحكام اللائحة، وإلا شاب القرار عيب البطلان.

وطالب أبو شقة بعرض الأمر على لجنة شؤون الأحزاب لأخذ رأيها القانوني، ضمانًا لسلامة العملية الانتخابية وخروجها بصورة نزيهة لا يشوبها أي عوار، مشددًا على أن هدفه الوحيد هو الحرص على إجراء انتخابات جادة تعبر عن الإرادة الحقيقية للوفديين وتحافظ على تاريخ الحزب ومؤسساته.

واختتم بالتأكيد على تحمله لمسؤوليته القانونية والأدبية في التنبيه إلى ما قد يؤثر على شرعية الانتخابات، قائلًا: «أشهد الله على ذلك… اللهم اشهد فإني قد بلغت».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.