عناق وأحضان بين محمد صلاح وماني قبل مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

أمم أفريقيا، سيطر التعادل السلبي على الدقائق الأولى من مباراة منتخب مصر أمام السنغال، التي تجمعهما على ملعب طنجة، في لقاء الدور نصف نهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

ونشرت الصفحة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 على موقع “إكس”، مقطع فيديو يظهر عناقا وأحضانا بين محمد صلاح قائد منتخب مصر وساديو ماني نجم منتخب السنغال، خاصة أن الثنائي تزاملا لسنوات في صفوف ليفربول الإنجليزي، قبل رحيل ماني إلى النصر السعودي.

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

ضم منتخب مصر أمام السنغال كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان حمدي، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

فيما يتواجد على دكة بدلاء منتخب مصر ضد السنغال، كلا من أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد عيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، محمود صابر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد.

منتخب مصر، فيتو

تشكيل السنغال ضد مصر في أمم أفريقيا 2025

فيما بدأ منتخب السنغال مباراته ضد المنتخب المصري في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كريبان دياتا - كوليبالي - موسى نياكاتي - الحاج مالك ضيوف

خط الوسط: إيليمان ندياي - إدريسا جاي - بابي جاي- لامين كامارا

خط الهجوم: ساديو ماني - جاكسون

حسام حسن مستمر مع الفراعنة في مونديال 2026

وجاء تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن بقاء حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسك الصيف المقبل.

ووفقا للعقد المبرم بين اتحاد الكرة وحسام حسن، فإنه في حال نجح الأخير في قيادة الفراعنة للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا الحالية في المغرب، سيستمر في منصبه مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، أما في حال مغادرة الكان قبل هذا الدور يعتبر عقده مفسوخا تلقائيا.

