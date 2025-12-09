الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إليسا تتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول في أغنيتين بألبومها القادم

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو
18 حجم الخط

تضع النجمة إليسا ، اللمسات الأخيرة لطرح ألبومها الجديد والمقرر طرحه في مطلع 2026، حيث إنها أنهت تسجيل عدد من أغانيه.

 

ألبوم إليسا الجديد

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد مع الشاعر أحمد حسن راؤول من ألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد عبد السلام.

وكان الشاعر الغنائي أحمد المالكي كشف عن كواليس تعاونه مع الفنانة إليسا في ألبومها الجديد، مؤكدًا أنه كتب كلمات أغنيتين ينتميان إلى لون الدراما اللتين سيتم طرحهما قريبًا.

وقال “المالكي” في تصريح خاص لـ"فيتو": “الأغنيتان ينتميان إلى اللون الدرامي، الأولى من كلماتي وألحان محمد يحيي توزيع أحمد إبراهيم، والثانية من ألحان الراحل محمد رحيم”.

وتابع: “دي الأغنية الوحيدة اللي اشتغلتها مع رحيم الله يرحمه وسمعتها لـ إليسا وخدتها والأغنينين دول ما اتعرضوش على مطرب أو مطربة قبلها”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البوم اليسا الجديد النجمة إليسا إليسا الجديد ألبوم أليسا إليسا أغاني إليسا

الأكثر قراءة

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

مانشستر يونايتد يسحق وولفرهامبتون 4-1 في الدوري الإنجليزي

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

الأرصاد: هذه المناطق ستعيش مع ليلة مطيرة

شبورة مائية وانخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان واستنفار أمني في المنطقة

مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

يزن النعيمات: أصبحت قريبًا من النادي الأهلي في يناير

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صيد الصقر في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة قريبا

حكم التسويق بنظام البيع المباشر، الإفتاء توضح الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads