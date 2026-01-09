إليسا تبدع في أغنية سألتك حبيبي لـ "فيروز" خلال حفلها بالسعودية (فيديو)

18 حجم الخط

بأحساس لمس القلب، أبدعت إليسا في غناء سألتك حبيبي لجارة القمر فيروز خلال حفلها المقام حاليا في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

حفل إليسا في مدينة العلا

وخطفت إليسا الأنظار في حفلها الأول بمدينة العلا بفستان أحمر جذاب، وقدمت وصلة غنائية متنوعة وقدمت أغنية ع بالي، بتمايل على البيت، حالة حب، وغيرهم من الأغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ألبوم إليسا الجديد

على جانب آخر، تضع إليسا ، اللمسات الأخيرة لطرح ألبومها الجديد والمقرر طرحه في مطلع 2026، حيث إنها أنهت تسجيل عدد من أغانيه

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد مع الشاعر أحمد حسن راؤول من ألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد عبد السلام.

وكان الشاعر الغنائي أحمد المالكي كشف عن كواليس تعاونه مع الفنانة إليسا في ألبومها الجديد، مؤكدًا أنه كتب كلمات أغنيتين ينتميان إلى لون الدراما اللتين سيتم طرحهما قريبًا.

وقال “المالكي” في تصريح خاص لـ"فيتو": “الأغنيتان تنتميان إلى اللون الدرامي، الأولى من كلماتي وألحان محمد يحيى توزيع أحمد إبراهيم، والثانية من ألحان الراحل محمد رحيم”.

وتابع: “دي الأغنية الوحيدة اللي اشتغلتها مع رحيم الله يرحمه وسمعتها لـ إليسا وخدتها والأغنينين دول ما اتعرضوش على مطرب أو مطربة قبلها

